Владислав Гераскевич представляет 'Шлем памяти' в Музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Киеве в апреле 2026 года в Музее "Голоса Мирных" представят "Шлем памяти" Владислава Гераскевича. Публике покажут как оригинальный шлем, так и его художественное продолжение. Его создала украинская художница Ирина Проць по идее спортсмена Владислава Гераскевича. Она заключается в том, чтобы продолжить историю "Шлема памяти", с которым украинский скелетонист поехал на Зимние Олимпийские игры 2026 года. Он стал способом почтить память украинских спортсменов, убитых Россией во время войны, вызвал международный резонанс и стал известен на весь мир.

На новом шлеме Ирина изобразила 22 спортсменов из Мариуполя, среди которых – 8 детей-спортсменов. Это те, чьи жизни оборвала война, но чьи имена и достижения должны быть сохранены в памяти.

"Продолжаем рисовать серию шлемов памяти. На этот раз это память о спортсменах, которые жили в Мариуполе. Это не мифы, не фантазии – это реальность, которую пережили люди. И сохранить ее для будущего – чрезвычайно важно", – отметила Ирина Проць.

Презентация "Шлема памяти" и его продолжения состоится в пространстве Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова в апреле 2026 года, дата будет объявлена дополнительно.

Шлем, посвященный погибшим спортсменам-мариупольцам, останется в Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова и станет важным элементом его экспозиции, где хранится ряд уникальных экспонатов и историй людей, пострадавших от войны России против Украины.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей о российско-украинской войне.

