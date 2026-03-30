Шантаж и угрозы: журналисты рассказали, как ФСБ вербует агентов среди российской оппозиции

Спецслужбы РФ опасаются, что оппозиция может набрать силу.

Кремль разворачивает по всей Европе кампанию саботажа и шпионажа, ища агентов среди российских эмигрантов. Журналисты Politico рассказали, как российские разведывательные службы вербуют, принуждают и управляют информаторами.

"Эта практика распространяется за пределы России, поэтому она создает новые вызовы для европейских стран и их разведывательных служб", – говорится в статье.

Журналисты пообщались со студентом, которого российские силовики задержали в середине 2022 года и пытались завербовать. Его имя не раскрывается из соображений безопасности, издание называет его Иваном. Силовики предложили студенту сделку – донести на его знакомых в антикремлевских кругах, многие из которых сбежали за границу, или попасть в тюрьму. После того, как Ивана отпустили, его начали шантажировать, требуя все большего сотрудничества. Его заставляли участвовать в коммуникациях оппозиционной группы и сообщать о ее деятельности в Европе, угрожая уголовным преследованием и отправкой в оккупационную армию.

"Узнайте, кто находится в Европе и в какой стране, и кто им помогает, в частности специализированные организации", – говорится в одном из сообщений, которое получил этот студент.

В частности, он должен был подготовить отчет о митинге в Берлине в ноябре 2024 года в знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину. Также от него требовали возобновить связи с оппозиционной группой "Весна", узнать, где в Европе поселились эмигрировавшие члены этой организации.

Иван рассказал о давлении одному знакомому, и они передавали ФСБ устаревшую или неактуальную информацию, пока Иван собирал документы на выезд из РФ. В начале 2025 года он уехал и оказался в Испании, где сейчас ожидает предоставления убежища.

Мишени ФСБ

Издание пишет, что мишенями российских спецслужб стали люди, которые уехали из России в Европу после начала полномасштабного вторжения в Украину: "Хотя значительное внимание сосредоточено на "одноразовых агентах", завербованных онлайн для актов саботажа или вандализма, разговоры, которыми поделился Иван, указывают на другую тактику: длительное культивирование информаторов, внедренных в самые оппозиционные круги".

Одним из завербованных ФСБ агентов стал российский студент Игорь Рогов, которого в Польше обвиняют в заговоре с целью взрыва бомбы и шпионаже за другими российскими эмигрантами, а также за польскими чиновниками и сотрудниками университетов.

Согласно обвинительному заключению, Рогова завербовала в России Федеральная служба безопасности (ФСБ) за несколько лет до его отъезда, и он продолжал свою роль информатора в изгнании. Адвокат Рогова отказался комментировать дело, но судебные документы, с которыми ознакомилось POLITICO, свидетельствуют, что он признал работу на ФСБ.

Почему Москва боится эмигрантов

Издание пишет, что для российских спецслужб создание сетей информаторов в кругах эмигрантов преследует двойную цель:

"Пока информаторы остаются нераскрытыми, они могут предоставлять Москве информацию о местонахождении, личной жизни и уязвимостях критиков Кремля в то время, когда доступ к ним ограничен из-за высылки десятков российских шпионов. А если информатора поймают, как в случае с Роговым, это порождает недоверие – как в кругах активистов, так и между ними и странами их пребывания".

По мнению авторов, хотя Москва публично отвергает оппозиционных деятелей в изгнании, называя их маргинальными и нерелевантными, внимание, которое она им уделяет, свидетельствует о глубокой неуверенности. Помимо попыток проникновения, российские власти продолжают возбуждать уголовные дела против критиков Кремля, даже заочно, называя их "экстремистами" или "террористами". Эксперты объясняют, что логика спецслужб РФ заключается в том, что хотя сегодняшние изгнанники могут казаться неважными, но таким же считали и Владимира Ленина до революций 1917 года.

Пытаясь противостоять российскому саботажу и шпионажу, европейские правительства стремились ограничить количество российских эмигрантов, проживающих на их территории. Некоторые страны ужесточили визовый режим, в частности для тех, кто ищет гуманитарную защиту. Другие, такие как Литва, ввели ограничения на частоту поездок в Россию для российских граждан.

Как Россия использует принудительных рабочих из КНДР

Напомним, что из отчета правозащитной организации Global Rights Compliance стало известно о сети принудительных трудовых лагерей, созданной в России для рабочих из Северной Кореи. Мужчин вербуют на работу, обещая заработок, но на самом деле они попадают в кабальные условия и работают годами без отдыха, получая всего 10 долларов в месяц.

