Как ответит Иран, если Трамп попытается захватить Харк: The Hill раскрыл сценарии

Среди прочего, это может привести к закрытию еще одного пролива. В целом Иран заинтересован в продолжении затягивания петли на шее Трампа.

На фоне наращивания численности войск США на Ближнем Востоке появляется все больше слухов о планах Вашингтона провести наземную операцию в регионе. Речь идет о возможной попытке Пентагона взять под контроль остров Харк, через который проходит 90% всего экспорта иранской нефти.

Как пишет издание The Hill, такая попытка США может вызвать серьезную эскалацию конфликта и заметный ответ Ирана, поскольку остров является "экономическим спасательным кругом" для Тегерана. Издание назвало 4 сценария действий Ирана, если президент США Дональд Трамп все же решится на такой шаг.

Прямые удары по американским войскам

Этот сценарий издание называет наиболее вероятным. Остров Харк расположен в 32 км от побережья Ирана и может с легкостью подвергаться ударам БПЛА и ракет с материка. Это может быть направлено не только на уничтожение американцев на острове, но и для воздействия на общественное мнение в США.

Как отметил Джейсон Кэмпбелл, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, иранцы "направляют значительную часть своего огня" на Харк, "потому что они очень хорошо знают, насколько важно общественное мнение в США и какой ущерб это может нанести Трампу. Нет более быстрого способа еще больше ослабить общественное мнение, чем оно уже есть, чем увеличение числа жертв".

Также проблемы могут возникнуть уже на начальном этапе операции, поскольку Иран держит на острове свои силы и, вероятно, подготовил их к обороне.

"Вы увидите определенное сопротивление на земле, настоящий огонь из оружия. Они также установили там засады, и когда американские войска отправятся туда, их ждет немало самодельных взрывных устройств и других сюрпризов, потому что иранцы считают, что как только США попытаются захватить это место, то они не смогут в ближайшее время возобновить производство, и это может привести к жертвам для США и политическим проблемам для Трампа", – отметил Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Хадсона.

Удары по нефтяным хабам Персидского залива

Также подобная операция может вызвать увеличение количества иранских атак по нефтяной и энергетической инфраструктуре региона, считает издание. Эксперты отметили, что до этого момента Иран воздерживался от атак по некоторым таким объектам. Однако в случае эскалации – такие удары возможны.

"Нападения на нефть и инфраструктуру. Можно увидеть нападения на электростанции. Можно увидеть нападения на опреснительные установки. Их самая выгодная форма мести – это продолжение затягивания петли на шее Трампа, и этой петлей является международный энергетический рынок", – сказал Джон Гоффман, научный сотрудник по вопросам обороны и внешней политики Института Катона.

Издание отмечает, что Трамп преуменьшает влияние войны на американцев – в частности, в отношении значения роста стоимости газа в США. Американский президент настаивает, что экономические трудности будут временными. Однако, по оценкам аналитиков, шок для мировой энергетической отрасли только углубится, если война затянется или обострится.

Усиление прокси-атак

У Ирана есть ряд союзников в регионе. В частности, с начала войны большинство ответных ударов по странам Персидского залива и позициям США в регионе наносились из повстанческих группировок в Ираке и "Хезболлы" в Ливане. Отмечается, что эти группы всегда могут расширить свое участие.

Также к противостоянию может присоединиться Йемен, который уже обозначил свои красные линии для вступления в конфликт в поддержку Ирана.

Закрытие пролива в Красное море

Помимо Ормузского пролива, в регионе есть еще один важный судоходный путь, на который может повлиять Иран. Красное море – это также критически важный для мировых энергетических рынков путь, который Иран и его союзники могут закрыть. Тегеран уже предупреждал о таком сценарии, если США и Израиль продолжат атаки на энергетическую инфраструктуру Тегерана.

"Если враг захочет принять меры на суше на иранских островах или где-либо еще на наших землях, либо нанести Ирану ущерб военно-морскими действиями в Персидском заливе и Оманском море, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им пользы, но и удвоили их затраты", – заявил представитель Ирана.

Отмечается, что через этот пролив проходит около 10% мировых поставок нефти и природного газа. А хуситы, сотрудничающие с Ираном, ранее уже блокировали этот пролив, атакуя корабли с помощью беспилотников и ракет.

Напомним, Соединенные Штаты активно перебрасывают личный состав на Ближний Восток, с чем и связывают возможные планы Пентагона относительно сухопутной операции. В частности, ранее стало известно, что в регион могут отправить около 1000 американских военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

В то же время Трамп продолжает заявлять, что между США и Ираном продолжаются переговоры о завершении войны. Он также заявил, что Тегеран "согласился" на большинство из 15 требований, выдвинутых США. В то же время, как отмечает Bloomberg, пока точно неизвестно – ведут ли стороны переговоры вообще.

