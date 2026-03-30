Лучшие сериалы апреля 2026 года: 'Эйфория', 'Пацаны', 'Грызня' и 'Получеловек'

Апрель традиционно является месяцем, насыщенным громкими сериальными премьерами.

В апреле 2026 года киноманов ждет финальный сезон антисупергеройского сериала "Пацаны", а также новые сезоны таких популярных шоу, как "Эйфория", "Грызня", "Извне" и "Друзья и соседи". Кроме того, после 20-летнего перерыва на экраны возвращается популярный ситком нулевых "Малкольм в центре внимания".

Среди самых горячих премьер новых сериалов – "Получеловек" от создателя "Олененка" Ричарда Гэдда, спин-офф "Рассказа служанки" под названием "Заветы", комедийная драма "У Марго проблемы с деньгами" с Эль Феннинг и романтическая комедия "Миниатюрная жена" с Элизабет Бэнкс.

О всех 15 самых интересных сериалах апреля 2026 года читайте в обзоре УНИАН.

Друзья и соседи

Your Friends and Neighbors (США, Apple TV+, черная комедия/криминал, 2 сезон, премьера – 3 апреля)

Главный герой сериала – недавно разведенный менеджер хедж-фонда из Нью-Йорка Эндрю "Куп" Купер, который после увольнения начинает совершать кражи из домов богачей в пригороде, чтобы поддерживать высокий уровень жизни своей семьи.

Главную роль в сериале исполнил Джон Хэмм (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Утреннее шоу", "Фарго"). Также в шоу задействованы Оливия Манн (сериалы "Новенькая", "Новости") и Аманда Пит ("Девять ярдов", сериал "Хорошая жена").

Второй сезон будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что у сериала будет третий сезон.

Пацаны

The Boys (США, Amazon, сатира/супергеройский, 5 сезон, премьера – 8 апреля)

В финальном сезоне этого хитового антисупергеройского сериала зрителей ждет решающее противостояние между командами "Пацанов" и "Суперов". При этом Билли Батчер решит окончательно обрести супергеройские силы, чтобы быть на равных с оппонентами, а Хоумлендер будет искать бессмертие.

К своим ролям в пятом сезоне "Пацанов" вернулись большинство главных актеров из предыдущих: Карл Урбан (Билли "Мясник" Бутчер), Энтони Старр (Хоумлендер), Джек Куэйд (Хьюи Кэмпбелл), Эрин Мориарти (Старлайт), Лаз Алонсо (Марвин Милк), Томер Капон (Французик), Карен Фукухара (Кимико), Джесси Т. Ашер (Экспресс), Чейс Кроуфорд (Подводный), Натан Митчелл (Черный Нуар II), Колби Минифи (Эшли Барретт), Дженсен Эклз (Солдатик), Велори Керри (Фейерверк), Сьюзан Хейворд (Сестра Сэйдж), Кэмерон Кроветти (Райан Бутчер), Джанкарло Эспозито (Стэнли Эдгар), Пол Райзер (Легенда), Омид Абтах (доктор Самир Шах) и Джеффри Дин Морган (Джо Кесслер).

Также из спин-оффа "Пацанов", сериала "Поколение V", в основное шоу перекочуют Джаз Синклер (Мари Моро), Лондон Тор и Дерек Лу (Джордан Ли), Лиззи Бродвей (Эмма Мейер), Мэдди Филлипс (Кейт Данлеп) и Аса Герман (Сэм Риордан). Среди новых имен в касте – Джаред Падалеки и Миша Коллинз из "Сверхъестественного", а также Сет Роген ("Интервью", "Соседи", сериал "Киностудия").

Последний сезон "Пацанов" будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Заветы

The Testaments (США, Hulu, антиутопия/драма, 1 сезон, премьера – 8 апреля)

События сиквела сериала "Рассказ служанки", основанного на одноименном романе Маргарет Этвуд, которая также написала и оригинальную историю, происходят через пять лет после финала основного шоу. Теперь уже новое поколение молодых женщин в Гилеаде борется с мрачным будущим, которое их ждет. Столкнувшись с перспективой замужества и жизни в рабстве, они вынуждены искать союзников, которые помогут им в борьбе за свободу и жизнь, которую они заслуживают.

Главную роль в сериале исполнила звезда "Битвы за битвой" Чейз Инфинити.

Первый сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Миниатюрная жена

The Miniature Wife (США, Peacock, комедия/мелодрама/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 9 апреля)

В центре сюжета – супружеская пара, которая пытается сохранить свои отношения после того, как из-за технологической аварии рост жены уменьшается до 15 сантиметров.

Главные роли в сериале исполнили Элизабет Бэнкс (франшизы "Человек-паук", "Голодные игры", "Идеальный голос") и Мэттью Макфедьен ("Гордость и предубеждение", "Смерть на похоронах", "Фрост против Никсона", "Дэдпул и Росомаха").

Первый сезон проекта будет состоять из 10 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Малкольм в центре внимания: Жизнь по-прежнему несправедлива

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair (США, Disney+, комедия/ситком, 1 сезон, премьера – 10 апреля)

После 20-летнего перерыва на экраны возвращается популярный ситком нулевых "Малкольм в центре внимания", рассказывавший о жизни американской семьи среднего класса. Их сын-гений Малкольм хоть и был самым умным в семье, но его желание развлечься чаще всего оказывалось сильнее здравого смысла, что приводило к множеству забавных ситуаций. В новом сериале Малкольм – уже взрослый мужчина, который дистанцировался от родных и теперь живет собственной счастливой жизнью со своей девушкой и дочерью-подростком. Однако все меняется, когда родители требуют его присутствия на празднике по случаю 40-летия их брака.

В главные роли в новом шоу из оригинального сериала вернулись многие основные исполнители, в частности, Фрэнки Муниз (сын Малкольм), Джейн Качмарек (мать Лоис), Брайан Крэнстон (отец Хэл), Кристофер Кеннеди Мастерсон (старший сын Фрэнсис), Джастин Берфилд (второй сын Риз), Джеймс и Лукас Родригес (младший сын Джейми). В то же время четвертого сына семьи Дьюи вместо Эрика Пера Салливана сыграл Кейлеб Элсворт-Кларк.

На данный момент известно, что сериал будет состоять всего из четырех эпизодов, все они выйдут одновременно.

Эйфория

Euphoria (США, HBO Max, драма о взрослении, 3 сезон, премьера – 12 апреля)

После четырехлетней паузы наконец выйдет долгожданное продолжение хитового сериала о группе проблемных американских подростков и их родственниках. В третьем сезоне все они, уже повзрослевшие на несколько лет, пытаются найти себя во взрослой жизни, но все, как всегда, идет наперекосяк.

В свое время шоу сделало настоящими звездами молодых исполнителей главных ролей в нем – кроме звездной Зендеи среди прочих там снимались менее известные на тот момент Сидни Суини ("Кто угодно, кроме тебя", "Омен. Непорочная", "Горничная"), Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", "Грозовой перевал") и Хантер Шафер ("Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", "Виды доброты", "Кукушка"). Теперь все они – звезды мирового уровня. И, конечно, это далеко не единственные громкие имена в актерском составе.

Третий сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Дерзость

The Audacity (США, AMC, драма, 1 сезон, премьера – 12 апреля)

В центре сюжета этого нового проекта – самопровозглашенный "изобретатель будущего", генеральный директор технологической компании, и его эгоистичная "психолог по оценке эффективности", которые оказываются втянутыми в скандал из-за использования персональных данных в Кремниевой долине.

Главные роли в сериале исполнили Билли Магнуссен ("Аладин", "007: Не время умирать", "Дом у дороги", "Лило и Стич"), Саймон Хелберг ("Аннетт", сериал "Теория большого взрыва"), Сара Голдберг (сериалы "Барри", "Индустрия") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

У Марго проблемы с деньгами

Margo's Got Money Troubles (США, Apple TV+, драма/комедия, 1 сезон, премьера – 15 апреля)

Главная героиня этого нового шоу – молодая женщина по имени Марго Миллет, дочь официантки из Hooters и бывшего профессионального рестлера, которая забеременела от своего преподавателя английского языка в колледже и, когда тот бросил ее одну в этой ситуации, решила обеспечить себя с помощью OnlyFans. Восстановив общение со своим отцом, который делится с ней мудростью, приобретенной во времена рестлинга, Марго достигает значительного успеха на этой платформе.

Главные роли в сериале исполнили Эль Феннинг ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Хищник: Дикие земли", "Сентиментальная ценность"), Мишель Пфайффер ("Лицо со шрамом", "Бэтмен возвращается", "Что скрывает ложь", "Человек-муравей и Оса"), Ник Офферман ("Восстание штатов", сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас") и Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвиль", "Хорошая плохая девочка", сериалы "Большая маленькая ложь", "Идеальная пара", "Скарпетта").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Грызня

Beef (США, Netflix, черная комедия, 2 сезон, премьера – 16 апреля)

Второй сезон этого сериала-антологии расскажет о нескольких парах из разных поколений, так или иначе связанных между собой. Пока генеральный менеджер престижного загородного клуба Джош Мартин и его жена Линдси переживают не лучшие времена в супружеской жизни, молодой амбициозный персональный тренер из этого же клуба Остин Дэвис строит отношения со своей невестой Эшли Миллер. Еще одна важная сюжетная линия – отношения между миллиардершей и главой клуба Парк и ее личным врачом, а также вторым мужем, доктором Кимом.

В новом сезоне "Грызни" главные роли получили совершенно новые актеры – Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", "Холодный расчет", "Франкенштейн", франшиза "Звездные войны", сериал "Лунный рыцарь"), Кэри Маллиган ("Драйв", "Стыд", "Великий Гэтсби", "Девушка, подающая надежды", "Солтберн"), Чарльз Мелтон ("Май, декабрь", "Боевые действия", сериал "Ривердейл"), Кейли Спейни ("Присцилла", "Восстание штатов", "Чужой: Ромул", "Достать ножи: Воскрешение покойника"), Юн Юджан ("Служанка", "Минари", сериал "Патинко") и Сон Кан Хо ("Сочувствие мистеру Мести", "Сквозь снег", "Паразиты").

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они станут доступны одновременно.

Извне

From (США, MGM+, психологический триллер/ужасы, 4 сезон, премьера – 19 апреля)

События этого увлекательного мрачного сериала происходят в страшном городке в центральной части США, откуда не могут уехать все, кто туда попадает, а его жители пытаются остаться в живых и ищут выход. Одновременно их мучают ужасные ночные существа из окружающего леса.

Главные роли в сериале исполняют Гарольд Перрино (сериалы "Сыны анархии", "Константин"), Каталина Сандино Морено ("Самый жестокий год", "Че"), Эйон Бейли (сериалы "Как в сказке", "Противостояние", "Рэй Донован") и другие.

Четвертый сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Неизбранные

Unchosen (Великобритания, Netflix, психологический триллер, 1 сезон, премьера – 21 апреля)

События сериала происходят в закрытой религиозной секте на окраине Лондона, где женщины должны слепо подчиняться мужчинам. После того, как одна местная молодая женщина спасает незнакомца из внешнего мира, она решает бросить вызов системе, начиная собственное путешествие к эмансипации. Впрочем, постепенно становится понятно, что принятый общиной новый обитатель может нести большую угрозу, чем она сама.

Главные роли в проекте исполнили Эйса Баттерфилд ("Мальчик в полосатой пижаме", "Хранитель времени", "Дом странных детей мисс Сапсан", сериал "Половое образование"), Молли Виндзор ("Она сказала", сериал "Война миров"), Фра Фи ("Отверженные", "Мятежная луна", сериал "Соколиный глаз"), Сиобхан Финнеран ("Проклятые", сериал "Аббатство Даунтон") и Кристофер Экклстон ("Угнать за 60 секунд", "28 дней спустя", "G.I. Joe: Атака Кобры", сериал "Доктор Кто").

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Очень странные дела: Рассказы из 85-го

Stranger Things: Tales From '85 (США, Netflix, научная фантастика/анимация, 1 сезон, премьера – 23 апреля)

Для тех, кому оказалось мало эпического финала хитового сериала Netflix, стриминговый сервис выпустит новый анимационный проект по его мотивам. События мультсериала будут происходить зимой 1985 года в Хокинсе, где любимые герои столкнутся с новыми загадками и совершенно новыми видами странных существ.

Впрочем, озвучивали персонажей совершенно новые актеры, а не звезды, задействованные в оригинальном шоу.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Самый ценный игрок

Running Point (США, Netflix, комедия/спорт, 2 сезон, премьера – 23 апреля)

В центре сюжета этого сериала – бывшая тусовщица Исла Гордон, которая была вынуждена возглавить семейную баскетбольную команду вместо своего брата, попавшего в скандал. Постепенно женщина открывает свою внутреннюю бизнес-леди и выходит из тени мужчин в этом деле.

Главную роль в сериале исполняет Кейт Хадсон ("Как отделаться от парня за 10 дней", "Война невест", "Достать ножи: Стеклянная луковица").

Второй сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Получеловек

Half Man (Великобритания, HBO Max, драма, 1 сезон, премьера – 23 апреля)

Новый проект от создателя сенсации 2024 года "Олененок" Ричарда Гадда расскажет о двух мужчинах – Найле и Рубене, которые росли вместе. Они хоть и не были кровными родственниками, но стали друг для друга братом и опорой. Один – яростный и преданный, другой – тихий и кроткий. Когда Рубен появляется на свадьбе Найла спустя три десятилетия, все кажется другим. Он напряжен, хитер, ведет себя как не в себе. И вскоре происходит взрыв насилия, который катапультирует зрителей обратно в их жизнь, от восьмидесятых до наших дней. Охватывая 30 лет жизни этих сломленных мужчин, сериал исследует братство, насилие и чрезвычайную хрупкость мужских отношений.

Главные роли в сериале исполнили сам Гадд и Джейми Белл ("Билли Эллиот", "Джейн Эйр", "Сквозь снег", "Нимфоманка", "Рокетмен").

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Гнев

Man on Fire (США, Netflix, боевик/триллер, 1 сезон, премьера – 30 апреля)

Сериал, основанный на одноименном романе А. Дж. Квиннела 1980 года, рассказывает о бывшем первоклассном наемнике спецподразделения ЦРУ с ПТСР Джоне Кризе, который после увольнения со службы пытается начать все сначала. Впоследствии он получает работу телохранителя для дочери своего единственного друга, влиятельного бизнесмена. Когда же последнего убивают, а девочку похищают, Криз ступает на безжалостный путь мести.

Главную роль в сериале сыграл Ягья Абдул-Матин II ("Мы", "Кэндимен", франшиза "Аквамен", сериалы "Хранители", "Чудо-человек"). Также в сериале задействованы Алисе Брага ("Я – легенда", "Элизиум", "Новые мутанты"), Скут Макнейри ("Арго", "Не говори со злом", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", сериал "Настоящий детектив") и Бобби Каннавале ("Блондинка", "Ирландец", "Я, Тоня", сериалы "Убийства в одном здании", "Скарпетта").

Первый сезон будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно.

