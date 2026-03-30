Притула публично поддержал военного-мужа Ефросининой и нарвался на критику

Известный украинский волонтер и ведущий в прошлом Сергей Притула публично поддержал мужа телеведущей Маши Ефросининой, военнослужащего Тимура Хромаева, которого раскритиковал супруг певицы Ольги Поляковой Вадим Буряковский.

Накануне Хромаев засветился на кадрах с дипломатической встречи при участии президента Владимира Зеленского в ОАЭ. Отмечалось, что украинские специалисты помогают международным партнерам в вопросах безопасности.

"Наша общая цель с партнерами - больше безопасности. Украинцы, к сожалению, хорошо помнят, как это было, когда началась полномасштабная агрессия России против нашей страны. Многое зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, но и сама готова поддержать тех, кто нас поддерживает. За это время наши эксперты провели встречи с представителями сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз", - отметил Зеленский.

Притула высказался по этому поводу в соцсети Threads:

"И тут вдруг овердо***на людей поняли, что Тимур Хромаев не ряженый. Ну, с прозрением, зайчики. Жаль, что не слышите раньше времени. Смотрите Вадиков дальше, там вас не намахают".

Пользователи неоднозначно отреагировали на данное сообщение волонтера и в комментариях резко раскритиковали его и сделали не одно замечание:

"Вам бы, Сергей, больше уважения к людям. За что вы так ненавидите украинцев? Откуда такое превосходство? Вы ведь в президенты хотите";

"А разве Вадим, что-то говорил о его службе?"

"А кто писал, что Тимур ряженый? Вадик сказал, что он баскетболист, мажор и заср**ец, все"

"Вы в здравом уме? Хотите сделать из людей д***лов? После этого фото как раз все поняли, что он, цитирую Вадика: "мажор, который в жизни палец о палец не ударил"!";

"А высказывал ли Вадик свою позицию относительно того, действительно ли Тимур Хромаев проходит службу? Вроде нет. Вернее, точно нет. Там было немного о другом, Сергей".

Как писал УНИАН, после того, как Вадим Буряковский "проехался" по мужу Ефросининой, Оля Полякова публично извинилась за его заявления.

