Украина собирается покорить рынок Ближнего Востока с помощью своих дронов, - Reuters

Полномасштабное вторжение России вынудило Украину стать пионером в области перехвата беспилотников. Конфликт на Ближнем Востоке может стать для нее решающим моментом в деле вывода этой технологии на мировой рынок, пишет Reuters.

Украинские производители дронов с нетерпением ждет развития событий

В агентстве напомнили, что в минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский посетил страны Персидского залива, чтобы заключить соглашения со странами, которые подвергаются атакам иранских дронов. Украина уже подписала рамочные соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром, а также объявила, что готовится подписать соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В это время украинский сектор беспилотных систем с нетерпением ждет развития событий. В частности, генеральный директор украинской компании UForce Олег Рогинский сказал журналистам, что морской дрон Magura вызывает большой коммерческий интерес со стороны Ближнего Востока.

Видео дня

Рогинский напомнил, что изначально Украина использовала морские дроны для атак и преследования российских военных кораблей в Черном море. С тех пор они стали более совершенными и теперь на них можно установить перехватчики для борьбы с воздушными дронами над водой.

Другие представители отрасли заявили журналистам, что война в Иране подчеркнула потенциал ударных дронов в современной войне и выявила уязвимость многих стран перед их угрозой. Некоторые добавили, что этот конфликт предоставил Украине уникальную возможность дать толчок экспорту и создать ведущую в мире отрасль.

Представители компаний Wild Hornets и SkyFall рассказали, что они получили запросы от стран Ближнего Востока. Тем не менее, пока они не ведут прямых переговоров о контрактах.

"Существует риск упустить момент, потому что международный рынок не ждет", - сказала журналистам исполнительный директор Tech Force UA Анастасия Мишкина.

По словам генерального директора Украинского совета оружейников Игоря Федирко, в 2026 году Украина может экспортировать оружия на общую сумму около 2 миллиардов долларов, не считая совместных производственных проектов с союзниками. Он предсказал, что в лучшем случае годовой экспорт оборонной продукции может достичь 10 миллиардов долларов через пять лет.

В агентстве отметили, что в январе Украина произвела 40 000 дронов-перехватчиков. Зеленский говорил о том, что при наличии достаточного финансирования Украина способна увеличить производство до 2 000 перехватчиков-дронов в день, при этом для собственных нужд стране потребуется лишь 1 000 единиц. Остальные дроны можно будет экспортировать.

Странам Персидского залива нужно время на подготовку

Кроме того, в агентстве подчеркнули, что странам Персидского залива понадобятся месяцы, чтобы создать системы противовоздушной обороны на базе дронов. Помимо систем странам нужно время на подготову соответствующего персонала.

Руководитель программы перехватчиков-дронов в благотворительном фонде "Повернись живим" Тарас Тимочко сказал журналистам, что сложные системы требуют целого ряда специализаций: от подготовки пилотов, боевого опыта и ноу-хау до безопасного вооружения боеголовок и устранения технических неисправностей.

По его словам, еще более важным является установка, настройка и правильное размещение радаров для обнаружения и отслеживания приближающихся дронов. Также он упомянул координацию работы между различными подразделениями.

Тимочко считает, что страны Персидского залива смогут быстрее сформировать свои собственные подразделения перехватчиков дронов, чем Украина, так как нашей стране пришлось справляться с этой задачей самостоятельно.

"Я уверен, что в течение нескольких месяцев некоторые страны Персидского залива смогут сформировать свои собственные подразделения перехватчиков и, чуть позже, начать демонстрировать результаты. К сожалению, в сегодняшней реальности такого времени нет. Но лучше научиться поздно, чем слишком поздно", - подчеркнул Тимочко.

США не хотят, чтобы Украина поставляла свои дроны на Ближний Восток

Ранее народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что США не заинтересованы в том, чтобы Украина поставляла свои технологии и оружие напрямую странам Персидского залива. Вместо этого Вашингтон хочет сам получать эти технологии, например, от Украины, а затем экспортировать их в страны Персидского залива.

Он добавил, что так было всегда, а тем более это актуально сейчас, "когда человека, возглавляющего администрацию Белого дома, можно охарактеризовать в первую очередь словом коммерсант".

