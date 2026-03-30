Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в двух областях, - DeepState

Враг продвинулся в районе Пазено и Русиного Яра в Донецкой области, а также Варваровки в Запорожской.

Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

Аналитики добавили, что Силы обороны Украины провели зачистку вблизи Орестополя и Алексеевки в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра считает, что, несмотря на заявления, Силы обороны не сорвали своими действиями весенне-летнее наступление России, но отсрочили его как минимум на месяц.

"Мы очень сильно сдвинули их календарный план сначала благодаря прекрасной истории со Старлинком. Хотя после этого они так или иначе восстановили свою связь и управление. Но наши контрудары продолжились. То есть Старлинк дал нам момент, но когда им воспользовались, дальше уже не упустили инициативу", - сказал он.

Дикий добавил, что благодаря украинским контрударам на юге России приходится не только наступать по собственному плану, но и отражать атаки Сил обороны. И в районах, где украинские защитники проводят свои действия, РФ приходится сдвигать свой план на полтора месяца.

Кроме того, эксперт пояснил, что Россия для достижения своих целей направляет все больше личного состава на штурм. И на фоне этого растут потери врага на фронте.

