В Италии можно купить дом всего за 1 евро в горах

Есть несколько условий, которые должны выполнить покупатели, чтобы вдохнуть новую жизнь в старинные каменные стены.

В Лигурии есть не только море, но и великолепные горные поселения. Северо-итальянский регион теперь участвует в проекте домов, предлагаемых всего за один евро, двумя населенными пунктами – Пиньоне и Триора, оба из которых могут похвастаться изумительным историческим прошлым.

Регион сейчас концентрируется не на уже перенасыщенном побережье, а желает привлечь внимание к более тихим, но оттого не менее прекрасным внутренним территориям – с лесами, средневековыми тропами для мулов и заброшенными каменными домами, пишет NLC.

Пиньоне – сельскохозяйственная микро-деревня, расположенная за Чинкве-Терре (одним из красивейших побережий мира), которая живет за счет воды и мельниц; Триора же – городок с волшебной атмосферой, окруженный легендами и историей судов над ведьмами. Это два разных мира, две возможности снова наполнить жизнью старинные места.

Пиньоне - здесь еще не появился массовый туризм

Пиньоне относится к числу тех поселений, которые еще не появились на карте массового туризма и сохранили частичку атмосферы старой Лигурии. Деревня расположена в нескольких километрах от Чинкве-Терре в узкой зеленой долине, где поля, каштановые рощи и каменные дома свидетельствуют о том, что здесь всё было посвящено сельскому хозяйству.

Крошечный исторический центр и несколько переулков напоминают о средневековой планировке города. Старые и маленькие здания выстроились вдоль реки Вара – именно здесь находятся те рустикальные дома, которые муниципалитет хочет восстановить и теперь выставляет на рынок.

Нескрываемая цель проекта – борьба с медленным запустением поселений. В муниципалитете надеются, что в обмен на символическую цену сюда переедут люди, которые не только отремонтируют эти здания, но и будут жить здесь большую часть года, интегрируясь в местное сообщество. Жизнь здесь протекает в ином ритме: море хоть и близко, но всё же здесь царит тишина, идеальная для тех, кто хочет сбежать от толпы.

Триора - город ведьм

Возможно, многим и не нужно особо представлять этот город, ведь помимо того, что он является одним из самых живописных поселений Италии, он также известен самыми суровыми процессами над ведьмами.

Городок лежит в долине Арджентина и представляет собой сеть лабиринтов из темного камня, готических арок, крытых переходов, высоких домов и узких улочек, которые будто специально были спроектированы для каких-то мрачных историй. Может возникнуть ощущение, будто вы попали в сказку – хотя всё это самая настоящая реальность.

Неотъемлемой частью идентичности Триоры является то, что в период с 1587 по 1589 год здесь прошли одни из самых жестких судов над ведьмами в Северной Италии. В ходе процессов были обвинены несколько женщин: из-за плохого урожая местные жители заподозрили, что против города сговорились ведьмы. Некоторых женщин обвинили в том, что они приносили своих младенцев в жертву дьяволу, после чего их сожгли. Место ужасных ритуалов, Ла Каботина (La Cabotina), можно увидеть и сегодня.

Именно в этой обстановке можно приобрести дома за один евро. Но есть нюанс. Они являются старинными зданиями и нуждаются в значительной реконструкции. Взамен за труд и инвестиции те, кто решится на это, смогут жить в чудесном крае и стать активными членами прекрасного местного сообщества.

