Россияне создали странный 'Шахед' с ракетой, которая на самом деле вовсе не ракета (фото)

Вероятно, в России решили использовать макеты ракет, установленные на "Шахедах", чтобы отпугивать украинских пилотов.

Российские войска активизировали необычные эксперименты с "Шахедами" – теперь вместо настоящих боеприпасов они используют макеты ракет класса "воздух-воздух" Р-60. Соответствующие фотографии опубликовал портал Defense Express.

Сам дрон был недавно сбит и сейчас находится на стадии исследования, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

Согласно маркировке, это "Гербера-2", изготовленная в "Алабуге" в феврале этого года. Она была оснащена довольно точно воспроизведенным макетом, а также штатной боевой частью.

Макет имел рулевые поверхности, как у Р-60, однако из-за отсутствия пилона для установки ракеты нижние рули были срезаны. Судя по надписи на макете, россияне наладили серийное производство таких изделий.

Существует несколько возможных объяснений того, зачем россияне пошли на такой странный шаг.

Одной из возможных целей конструкции является проведение испытаний – в частности, оценка влияния Р-60 на летные характеристики "Шахеда". Впрочем, такие тесты было бы значительно проще организовать над территорией самой России.

Более того, россияне уже применяют дроны, оснащенные реальными ракетами класса "воздух-воздух", даже без проведения полноценных испытаний.

Более правдоподобным представляется другое объяснение.

Вполне вероятно, что российские войска попытались применить "Шахед" с макетом Р-60, чтобы создать ложную угрозу для украинских защитников, прежде всего для вертолетных подразделений. Последние очень эффективно уничтожают российские дроны, так что для РФ это является проблемой.

Российские дроны – другие новости

Ранее стало известно, что РФ отправляет в Иран партию модернизированных беспилотников, разработанных на основе технологий, которые ранее Тегеран сам передал Москве для ведения войны против Украины.

По информации источников, Россия модернизировала иранские дроны типа "Шахед", добавив улучшенную навигацию, системы противодействия РЭБ, камеры и даже элементы искусственного интеллекта. Некоторые модели могут оснащаться реактивными двигателями или функционировать без внешнего сигнала.

Сообщалось также, что россияне ежедневно сбрасывают мины с части своих ударных дронов типа "Шахед", которые используют для атак по Украине.

