Даже замачивание в простой воде поможет прорастить семена, но лучше сделать защитный и питательные раствор.

Подготовка семян к посеву – крайне важный этап, который нельзя пропускать. Когда-то людям приходилось проверять семена на всхожесть, делая тестовые посадки в горшочки на подоконниках, но сегодня у нас есть большая база знаний в агротехнике и много помощников, помогающих семенам набрать силу. Выбирая, в чем замочить семена для лучшей всхожести, обратите внимание на то, обладает ли средство обеззараживающими свойствами, уберет ли оно патогены с оболочки семян. Но главное - оно должно простимулировать семена быстрее проклюнуться.

Видео дня

Какие семена лучше всего замачивать перед посадкой

Все крупные семена, особенно те, которые вы собирали самостоятельно, можно смело замачивать. Без этой процедуры всходы будут слабенькими, поскольку некоторые растения могут не проснуться. Особенно важно замачивание семян перца перед посадкой, поскольку это капризная культура, и всходят перцы не очень дружно.

Также замачивание обязательно для семян, которые могли храниться неправильно, или уже лежат не первый год.

В целом замачивание – универсальная процедура, которая ускоряет прорастание и одинаково хорошо подходит для огурцов, помидор, всех тыквенных и бобовых, выращивания рассады или посадки растений сразу в открытый грунт.

В чем замочить семена, чтобы быстрее проросли

Можно замочить семена в обычной воде температурой 20-25 градусов. И это тоже хорошо сработает. Но еще лучше использовать биофунгициды, например, фитоспорин. Они укрепляют растения и работают как антистресс. Видов фитоспорина великое множество, и о том, как разводить каждый из них, производитель указывает на упаковке.

Размышляя, нужно ли замачивать семена перед посадкой, обратите внимание, что нельзя просто залить семена водой и оставить на несколько часов – без доступа кислорода они пропадут. Избежать этого поможет обычный аквариумный компрессор, который можно запустить, и он будет насыщать раствор кислородом.

Но гораздо проще смочить в подготовленном растворе кусочек натуральной ткани, марли, ватные диски или плотные бумажные салфетки. Затем ткань кладут на плоскую поверхность, например, на блюдце. Сверху выкладывают семена, накрывают вторым слоем ткани и прозрачным полиэтиленом – пакетом или пленкой. Через 3-5 дней, как только семена проклюнулись, их сразу же высаживают.

Обеззаразить семена также можно в разведенном спирте или крепком алкоголе, окунув в него на несколько минут и промыв проточной водой перед посадкой. К слову, спирт поможет быстрее прорастить семена, покрытые пленкой из эфирных масел – моркови, сельдерея, фенхеля, петрушки.

Также можно использовать для замачивания 3-процентную перекись водорода. Опускать семена в перекись нужно на 7-8 минут непосредственно перед посадкой. Но, как и спирт, ее нужно смыть чистой водой.

Кроме обеззараживания важным элементом является стимуляция семян, которая ускоряет прорастание. Таких стимуляторов-гуматов на рынке также много, и все они совместимы с тем же самым фитоспорином. Из народных средств к стимуляторам относится янтарная кислота (0,2 г порошка на 1 л воды на 3-5 часов). Янтарную кислоту называют средством последней надежды для несвежих семян, но чудес она не творит, и если семена лежали много лет или побывали на морозе, то и она может не помочь.

Какие семена не надо замачивать

Есть и культуры, семена которых противопоказано окунать в воду или какой-либо раствор перед посадкой. Производители делают специальные подсказки, окрашивая семена специальной краской. Она может быть любого цвета, но это всегда означает, что семена обработаны и полностью готовы к посеву.

Также не замачивают мелкие семена, которые даже трудно разглядеть без лупы. Например, семена цветов – бегоний или петуний. Причина не в том, что замачивание плохо повлияет на семена, просто после этого их практически невозможно посеять. А если они еще и прорастут, то любое касание повредит корешки. Иногда на покупных мелких семенах можно увидеть специальную оболочку, которая обволакивает каждое семечко. Замачивание ее только смоет. Таким образом, мелкие семена сеются в сухом состоянии, но поверхность грунта при этом должна быть максимально влажной.

Вас также могут заинтересовать новости: