Авиацию накрывает топливный кризис: билеты дорожают, рейсы сокращают, – Reuters

В связи с необходимостью покрытия расходов на топливо тарифы на авиаперевозки могут вырасти на 20%.

Мировые авиакомпании начали повышать цены на билеты и сокращать количество рейсов из-за резкого роста стоимости топлива. В то же время дальнейшая прибыльность отрасли зависит от того, не начнут ли пассажиры отказываться от поездок, пишет Reuters.

Еще до начала конфликта между США, Израилем и Ираном в прошлом месяце авиационная отрасль прогнозировала рекордную прибыль в 41 миллиард долларов в 2026 году. Однако удвоение цен на авиационное топливо поставило эти ожидания под угрозу и заставило компании пересматривать свои маршруты и стратегии.

Авиаперевозчики, в частности United Airlines, Air New Zealand и скандинавская SAS, уже объявили о сокращении рейсов и повышении тарифов, тогда как другие ввели топливные сборы.

"Авиакомпании сталкиваются с экзистенциальным вызовом. Им придется снижать тарифы, чтобы стимулировать слабый спрос, в то время как более высокие расходы на топливо будут вынуждать их повышать тарифы. Идеальный шторм", – отметил бывший глава национального перевозчика Греции Olympic Airways Ригас Доганис.

В прошлом году отрасль зафиксировала рекордный пассажиропоток, превысивший допандемический уровень примерно на 9%, несмотря на проблемы с цепочками поставок, задерживавшие поставки новых самолетов.

Рекордный спрос на путешествия после пандемии в сочетании с ограниченным предложением позволил авиакомпаниям удерживать высокие цены, заполняя больше мест в самолетах. Однако нынешнее подорожание топлива требует значительно большего повышения тарифов в то время, когда потребители уже испытывают давление из-за роста цен на бензин.

"Единственный способ поднять цены – это сократить пропускную способность. Именно этого я ожидаю на этот раз, и именно это мы видели в предыдущих случаях, когда у нас были другие кризисы", – отметил руководитель отдела исследований европейских транспортных акций Barclays Эндрю Лоббенберг.

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби сообщил, что для покрытия расходов на топливо тарифы должны вырасти на 20%.

Больше всего могут пострадать лоукост-авиакомпании, ведь их пассажиры более чувствительны к ценам, чем корпоративные клиенты и состоятельные путешественники, на которых ориентируются премиальные перевозчики. Аналитики предупреждают, что часть пассажиров может отказаться даже от коротких авиаперелетов в пользу поездов, автобусов или других альтернатив.

Обновление флота на более экономичные самолеты могло бы снизить расходы, но серьезный дефицит в цепочках поставок после пандемии и проблемы с двигателями нового поколения задерживают поставки.

Руководитель консалтингового отдела авиационной фирмы IBA Дэн Тейлор отметил, что нынешний кризис усилит разрыв между финансово сильными и более слабыми авиакомпаниями.

"Авиаперевозчики с прочным балансом, сильной ценовой властью и надежным доступом к капиталу имеют лучшие возможности для того, чтобы выдержать текущее давление. В то же время авиакомпании с низкой рентабельностью и ограниченными возможностями финансирования могут столкнуться с растущим финансовым давлением", – отметил Тейлор.

Цены на авиабилеты – последние новости

23 марта сообщалось, что в конце лета цены на авиабилеты могут ощутимо вырасти. Гендиректор бюджетной авиакомпании easyJet Кентон Джарвис тогда отмечал, что рост цен произойдет из-за войны в Иране.

19 марта также стало известно, что на фоне войны на Ближнем Востоке цены на авиабилеты взлетят. Из-за этого пассажиры уже начали активно покупать билеты по нынешним ценам.

