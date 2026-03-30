31 марта украинцев ждет нестабильная погода, – синоптик Диденко

31 марта лучше не забывать зонтики, так как в Украине будут дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на погоду повлияет циклон. Именно он принесет в Украину влажную погоду с периодическими дождями.

"В Украине март завершится влажной погодой – временами дожди, которым мы на самом деле очень рады. Ведь без весенних дождей зеленые листочки скромно никак не хотят появляться", – говорит эксперт.

В целом, по ее словам, погода будет нестабильной. В частности, неоднородной будет температура воздуха.

"Холодно будет на западе Украины, днем всего +4...+9 градусов, в Карпатах еще ниже, поэтому в горах вероятен еще и снег", – говорит Диденко.

В большинстве областей завтра будет значительно теплее, +10...+15 градусов.

"И уже совсем приятно неожиданно на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами: в течение дня +14...+19 градусов!" – порадовала она прогнозом.

Погода в Киеве - прогноз на 31 марта

В Киеве март завершится дождем и относительно теплой погодой. По словам Натальи Диденко, влажный воздух прогреется в столице до +15 градусов.

О том, что в Украине в ближайшие дни будут идти дожди, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, количество осадков заметно увеличится, особенно в южных и западных областях. Местами дожди будут интенсивными, а в Карпатском регионе ожидается также мокрый снег.

На западе Украины похолодает, а на остальной территории температура будет выше нормы.

