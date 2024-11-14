По мнению обозревателя Коваленко, Северная Корея вытягивает деньги из Кремля, но Украине от этого не легче.

В Российской Федерации заметили, вероятно, первые дальнобойные САУ M1989 Koksan - северокорейскую дальнобойную 170-мм гаубицу, которую транспортировали по железной дороге. По мнению экспертов, эта система создает угрозу для дальнобойной украинской артиллерии, также РФ получает доступ к 170-мм боеприпасам, которые есть в арсеналах КНДР.

Как пишет "Милитарный", соответствующие фото распространили российские пропагандистские медиа. Говорится, что машина на железнодорожной платформе имеет соответствующий силуэт и характерную схему пятикоткового гусеничного шасси самоходной гаубицы M1989 Koksan.

Говорится, что эта артиллерийская система использует редкий калибр 170 мм, что в сочетании с длинным стволом обеспечивает значительную дальность стрельбы. Известно, что из этой установки обычными снарядами можно достичь расстояния до 40 км, а для активно-реактивных боеприпасов - почти 60 км. Скорострельность составляет 1-2 выстрела каждые 5 минут. Такая дальность значительно превосходит возможности российской ствольной артиллерии и подобные характеристики имеет только советская 203-мм пушка 2С7 "Пион" с активно-реактивными снарядами.

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M1989 Koksan - условное название северокорейской 40-тонной самоходной артсистемы, которая была впервые замечена на параде в городе Koksan в 1989 году. Она является развитием установки М1978, которая была разработана еще в 1970 годах.

По данным экспертов, САУ Koksan является примером северокорейской стратегической артиллерии, созданной для нанесения ударов по территории Южной Кореи еще до появления ракетного оружия. Ее ранняя версия, М1978, использовалась в ирано-иракской войне в 1987 году, где Koksan применяли для массированных артиллерийских атак с использованием активно-реактивных снарядов. Сегодня эта система может создать угрозу для дальнобойной украинской артиллерии, такой как PzH2000 и CAESAR. Россия также получает доступ к 170-мм боеприпасам, которые оставались в арсеналах КНДР.

"Появление этих систем на вооружении россиян откроет им доступ к арсеналу 170-мм боеприпасов, запасы которых на складах Северной Кореи до недавнего времени оставались незадействованными", - говорится в публикации.

Появление в РФ САУ М1989 Koksan прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он считает:

"На самом деле очень странный выбор. САУ М1989 Koksan имеют калибр 170-мм, который и близко не соответствует стандартным российским/советским калибрам, то есть КНДР поставляет в Россию САУ, которой они будут пытаться заменить дефицитный 2С7 "Пион", но при этом постоянно зависеть от поставок боеприпасов из Северной Кореи".

По его мнению, таким образом Северная Корея подсаживает Кремль на своеобразную "иглу" в виде закупок боеприпасов к оружию, которые производятся только в КНДР. При этом эксперт не исключает, что снаряды будут постоянно дорожать, а политика Пхеньяна более прагматична, чем утверждают некоторые аналитики, которые недооценивают КНДР. В то же время, эта страна, по мнению обозревателя, "беспринципно и грубо" вытягивает деньги из Кремля.

"Однако, для нас в этом не так много плюсов, как кажется. Ведь за почти 3 года полномасштабной войны мы от наших западных партнеров так и не получили аналогов 2С7 "Пион", каковыми являются, например, САУ M110 производства США, которые у многих наших партнеров находятся на хранении. Например, в Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландах и, особенно, в США!", - акцентирует Коваленко.

Также, по его данным, такие системы использовали Южная Корея и Япония.

Войска КНДР против Украины - мнение эксперта

Отправкой войск на войну РФ против Украины КНДР на шаг приблизила мир к глобальной войне. По словам старшего директора Индо-Тихоокеанской программы внешней политики и политики безопасности Тихоокеанского форума Джона Хеммингса, КНДР предоставила значительное количество материальных средств для военных усилий России, включая 8 миллионов патронов и ряд баллистических ракет. В то же время развертывание живой силы, чтобы помочь 50 тыс. россиян, которые сейчас готовы отбить Курск у истощенных украинских военных частей, является серьезной эскалацией.

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