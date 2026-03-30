Нацбанк укрепил гривню: официальный курс доллара и евро на 31 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 31 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,80/43,83 грн/долл., а единой европейской валюты – 50,31/50,33 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 30 марта подешевел на 1 копейку и составил 44,14 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,60 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 19 копеек и составлял 50,99 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,23 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 44,07 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составлял 50,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,47 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: