Это оружие использует уникальный калибр снаряда, и производит его только Северная Корея.

В России заметили одни из самых больших дальнобойных САУ Северной Кореи. Это может свидетельствовать о том, что КНДР теперь поставляет Москве не только боеприпасы и живую силу, но и артиллерию.

Так, в четверг, 14 ноября, в сети появились фото с двумя 170-миллиметровыми самоходными гаубицами M1989 Koksan северокорейского производства. Они находились на железнодорожной платформе, которая едет через Красноярск. Есть два возможных объяснения этой ситуации, пишет Forbes.

"Во-первых, северокорейское артиллерийское подразделение разворачивается на линии фронта на западе России или в Украине; во-вторых, российское подразделение будет эксплуатировать гусеничные гаубицы, которые обслуживаются четырьмя людьми и могут выпускать снаряды весом 100 фунтов и более на расстояние не менее 25 миль (40 км). Последнее имеет больше смысла", – говорится в материале.

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Сейчас Кремль распределяет военных из КНДР в уже существующие подразделения ВС РФ. Солдаты из Северной Кореи уже присутствуют в Курской области РФ. Но чтобы продолжать военные действия в Украине, России нужны не только иностранные войска, но и иностранная техника.

Запасы артиллерии в армии РФ уменьшаются по меньшей мере так же быстро, как запасы танков и боевых машин. В начале этого года во время исследования российских складов там насчитали 3 000 самоходных гаубиц тогда как в 2021 году их было 4 500. И большая часть из этого остатка в 3000 орудий, вероятно, слишком повреждены коррозией, чтобы быть полезными.

"Российские артиллеристы, несомненно, приветствовали бы несколько партий северокорейских M1989. Они примерно аналогичны самой большой гусеничной гаубице России – 2С7. По состоянию на 2022 год россияне имели около 300 2С7 на вооружении или на хранении; десятая часть из них была выведена из строя или захвачена в бою, а многие из хранящихся не подлежат ремонту после десятилетий пребывания на открытом воздухе. Проблема, с точки зрения россиян, заключается в боеприпасах", – акцентирует автор.

Отмечается, что M1989 – это единственная широко используемая 170-миллиметровая гаубица. Боеприпасы к ней производит только промышленность КНДР. В России налажено внутреннее производство боеприпасов для большинства калибров, но в случае с М1989 это невозможно. Поэтому будут ли они использоваться, напрямую зависит от Пхеньяна.

"Логистика всегда была слабой в российской армии, и поставленные гаубицы могут столкнуться с нехваткой снарядов на определенном этапе", – говорит эстонский солдат и аналитик Артур Рехи.

Такие поставки – это еще одно доказательство того, что Россия все больше и больше зависит от своих союзников в полномасштабной войне против Украины.

M1989 Koksan – характеристики

M1989 Koksan – это северокорейская самоходная артиллерийская установка (САУ) с калибром 170 мм. По данным из открытых источников, дальность стрельбы зависит от типа снарядов. Так, с обычными снарядами она составляет около 40 км, а с реактивными – до 60 км.

В отличие от многих современных САУ, M1989 Koksan не имеет поворотной башни. Пушка фиксирована и обеспечивает лишь небольшие углы наведения, поэтому для наведения установки на цель требуется маневрирование всем шасси.

Впервые САУ M1989 Koksan заметили в конце 1980-х годов. Ее применяли в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности во время ирано-иракской войны.

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