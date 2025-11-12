Россияне уже очень долго не могут оккупировать город.

Россия стремится захватить предприятия на территории Волчанска, которые потенциально имеют подземные коммуникации. Об этом рассказал старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко в эфире "Киев24".

"Враг наращивает свои намерения на севере Харьковщины, ему не нравится то, что он уже полтора года на этом направлении особых успехов нет, особенно если говорить о Волчанске", - подчеркнул военный.

По его словам, несмотря на то, что город находится очень близко к границе РФ, россияне не могут его захватить уже столько времени.

"Города нет. То, что вы видели кадры из Покровска, Волчанск имеет совсем не такой вид, его уже нет. Там руины, поэтому это уже не городские бои, а бои в руинах", - отметил Даниленко.

Он отметил, что до Волчанска россиянам далеко, но они мечтают там создать линию Волчанск, Приколотное, Великий Бурлук и так объединить это дальше на Юг и Юго-Восток.

"Пытаемся пока их сдерживать, конечно, у россиян большие ресурсы здесь подтянуты, и в личном составе, и в технике", - добавил Даниленко.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев сообщил, что россияне пересекли границу еще на одном участке на Харьковщине, а также продвинулся в Волчанске.

"Вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" - около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника. Именно этим активно пользуется РФ", - пояснил Немичев.

В то же время начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что пытаются сделать россияне в Купянске. По его словам, в городе и вокруг него продолжаются ожесточенные бои.

"Они (россияне - УНИАН) пытаются давить тем, что есть. Они пытаются использовать те же общие принципы, а это - большое количество БпЛА, с помощью которых они пытаются прерывать логистику, и это - просачивание малых групп, но постоянное просачивание, и этих малых групп большое количество", - подчеркнул Трегубов.

