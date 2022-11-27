Ангелина Вовк заявила, что поедет на фронт к украинским военным, чтобы призвать их остановить войну.

Российская телеведущая Ангелина Вовк, получившая знаменитость благодаря чтению сказок на телевидении в программе "Спокойной ночи, малыши", заявила, что именно Украина должна остановить развязанную Россией войну.

В программе пропагандиста Бориса Корчевникова она сказала, что для прекращения войны России и Украины нужно показать солдатам куклы Хрюши со Степашкой, включить музыку и заговорить голосом из передачи. Остановить, по мнению ведущей, нужно "ту сторону", то есть Украину, которая вероломно защищается от агрессии путинского режима.

"Я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт (в Украину, - УНИАН). И обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь. Я бы сказала им: "Здраствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь! Что вы делаете? Вы же хорошие", - заявила путинистка Вовк.

Стоит отметить, что Вовк обвиняет именно Украину в войне с Россией. А то, что именно российская армия бомбит украинские города и убивает мирное население, ее совсем не интересует.

Как Ангелина Вовк прославляет оккупантов

Несколько поколений людей выросло на голосе и работе в кадре Ангелины Вовк. Но уже давно она не воспринимается как просто ведущая. Ведь она настоящий пропагандист! Ненавидит Аллу Пугачеву за ее позицию "Нет войне!", конечно же, осуждает Максима Галкина и каждый день озвучивает те самые путинские нарративы. В частности, называет оккупантов "святыми людьми".

Напомним, ранее пропагандист Корчевников разрыдался в эфире из-за уклонения россиян от мобилизации.

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