Эти конверты были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге.

Полиция Испании изъяла три окровавленных конверта с глазами животных, адресованные украинским дипломатическим учреждениям в этой стране.

"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге", - сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, начаты следственные действия.

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"В целом уже имеем 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах", - рассказал он.

Николенко напомнил слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что украинских дипломатов не запугать и не сломать.

"Мы будем и в дальнейшем эффективно работать на защиту Украины от врага и нашу победу", - добавил он.

Угрозы украинским дипломатам

30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угроз его жизни нет. Остальные сотрудники учреждения не пострадали.

Также стало известно, что за несколько часов после того, как в украинском посольстве в Мадриде взорвалось письмо, подобный пакет получила компания в Сарагосе - на северо-востоке Испании - производитель реактивных систем залпового огня C-90, которые предоставляет Испания Украине.

1 декабря стало известно, что в трех посольствах Украины за рубежом получили письма, пропитаны красной жидкостью.

По состоянию на 2 декабря в посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии поступили окровавленные пакеты с глазами животных. Также такие пакеты поступили в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также консульства в Брно.

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