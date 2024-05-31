Крымский мост защищает ноль кораблей и катеров РФ, - Плетенчук

Оккупанты применяют боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом, а также привлекли воздушную компоненту.

Ранее в Керченском проливе патрулировало 10-14 катеров и кораблей российских оккупантов, а теперь - ноль.

Как рассказал LIGA.net представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, захватчики применяют боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом, а также привлекли воздушную компоненту.

Россиянам приходится усиливать пассивные меры безопасности (баржи и боновые заграждения), а также усиливать воздушную компоненту (самолеты и вертолеты), пояснил Плетенчук.

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Также боновые заграждения применяются для попыток защитить корабли, которые до сих пор остаются в портах: заграждения захватчики ставят как в пункте базирования Новороссийск в РФ, так и в оккупированном Крыму, а также вокруг Крымского моста, отметил военный.

В то же время он признал, что боновые заграждения - это попытка защититься от украинских надводных дронов, однако они так же мешают и судоходству россиян.

Спикер отметил, что это для них пока "едва ли не единственный способ обезопасить себя". Также Плетенчук объяснил тактику россиян с размещением барж рядом с Крымским мостом: в частности, захватчики размещают угловые отражатели.

"То есть создается конструкция на удалении от моста, которая может напоминать средствам поражения (ракетам - УНИАН), непосредственно, этот объект для поражения. Расчет на то, что те средства, которые будут использоваться, могут навестись именно на эти конструкции. Так же она может быть и щитом от дроновых атак", - отметил он.

Удары по Крымскому мосту: предыдущие операции

Украина уже дважды успешно поражала незаконно построенный россиянами Крымский мост. Впервые "хлопок" на мосту через Керченский пролив произошел в начале октября 2022 года - на переправе прогремел взрыв. Как следствие - произошло частичное разрушение автомобильных пролетов.

Через некоторое время мост отремонтировали, но ненадолго. В июле 2023 года Украина поразила его во второй раз. Тогда для удара по Крымскому мосту уже применялись морские дроны. В воду упал один пролет автомобильной части моста, а на восстановление моста у россиян ушло несколько месяцев.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявлял, что Крымский мост не достоит до конца года. Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что пока системы ПВО и ПРО россиян, а также места базирования их авиации в Крыму, не будут уничтожены, бить по Крымскому мосту нет смысла - вражеская противовоздушная оборона может уничтожить наши ракеты и дроны.

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