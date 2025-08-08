Белый дом уже готовит трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина, - СМИ

Трехсторонние переговоры могут состояться уже на следующей неделе, но место проведения еще не определено, говорят источники.

Белый дом уже работают над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на информированные источники в администрации Трампа. По словам собеседников, трехсторонние переговоры могут состояться уже на следующей неделе, но место проведения еще не определено.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт к встречам с лидерами обеих стран.

"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - заявила Ливитт.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, в последнее время усилились разговоры о возможной встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент США публично заявил о готовности сначала провести отдельные переговоры с лидерами России и Украины, а затем попытаться организовать трехсторонний саммит.

Кремль подтвердил, что встреча Трампа и Путина может состояться уже в ближайшие дни, однако участие Зеленского остается под вопросом.

Президент Украины настаивает, что любые контакты в таком формате возможны только после достижения хотя бы временного прекращения огня, а также при условии участия европейских партнеров в качестве гарантов. В Москве же считают, что трехсторонний саммит пока маловероятен, и он может состояться только после определенного прогресса на уровне переговорных команд.

