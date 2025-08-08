Белый дом уже готовит трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина, - СМИ

Белый дом уже работают над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на информированные источники в администрации Трампа. По словам собеседников, трехсторонние переговоры могут состояться уже на следующей неделе, но место проведения еще не определено.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что президент Трамп открыт к встречам с лидерами обеих стран.
"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - заявила Ливитт.
Встреча Трампа, Зеленского и Путина - что известно
Как сообщал УНИАН, в последнее время усилились разговоры о возможной встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент США публично заявил о готовности сначала провести отдельные переговоры с лидерами России и Украины, а затем попытаться организовать трехсторонний саммит.
Кремль подтвердил, что встреча Трампа и Путина может состояться уже в ближайшие дни, однако участие Зеленского остается под вопросом.
Президент Украины настаивает, что любые контакты в таком формате возможны только после достижения хотя бы временного прекращения огня, а также при условии участия европейских партнеров в качестве гарантов. В Москве же считают, что трехсторонний саммит пока маловероятен, и он может состояться только после определенного прогресса на уровне переговорных команд.