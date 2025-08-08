Израиль одобрил план захвата Газы, - Reuters

В офисе премьер-министра страны подтвердили намерения взять под контроль город.

Утром пятницы, 8 августа, военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий", - говорится в заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Это произошло через несколько часов после того, как Нетаньяху заявил, что Израиль намерен взять под военный контроль всю полосу, несмотря на усиление критики в стране и за рубежом относительно разрушительной войны, которая длится уже почти 2 года, добавляет агентство. Детали одобренного плана пока не разглашают.

Война между Израилем и сектором Газы - последние новости

Как сообщал УНИАН, с 25 июля Израиль разрешил иностранным странам доставлять гуманитарную помощь в Газу. В ООН предупредили, что в Газе заканчиваются специальные лекарства для детей, страдающих от недоедания.

На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину. По его словам, об этом он торжественно заявит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре.

