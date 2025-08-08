Добавьте эти продукты в свой рацион и уже скоро вы заметите разницу в самочувствии и внешнем виде.

Хотите похудеть и уменьшить объёмы талии? Начните с увеличения потребления клетчатки. По словам Джона Митчелла, персонального тренера и нутрициолога, клетчатка - один из недооценённых помощников в борьбе с лишним жиром. Как пишет eatthis, клетчатка не сжигает жир напрямую, но помогает организму дольше сохранять чувство сытости, регулирует уровень сахара в крови, снижает воспаление и способствует снижению общего количества потребляемых калорий - а это ключ к снижению веса.

Какая пища содержит много клетчатки - список

Авокадо

Полезные жиры, насыщенность витаминами и около 5 г клетчатки в половинке плода делают авокадо отличным выбором. Его можно добавлять в тосты, салаты и даже смузи.

Овсянка

Полчашки овсянки дают около 5 г клетчатки. Это отличное начало дня, особенно если добавить к ней ягоды или корицу. Она долго сохраняет сытость и помогает не переедать.

Ягоды

Малина и ежевика - чемпионы по содержанию клетчатки при минимуме калорий. Одна чашка даёт от 6 до 8 г клетчатки, при этом они сладкие и вкусные.

Семена чиа

Всего 2 столовые ложки добавят в рацион до 10 г клетчатки. Эти семена помогают контролировать аппетит и обладают противовоспалительным эффектом.

Крестоцветные овощи

Брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста — всё это низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой (около 5 г на порцию). Их можно есть в больших объёмах без вреда для фигуры.

Бобы и чечевица

Чашка варёных бобов или чечевицы — это до 15 г клетчатки и отличное растительное белковое дополнение к рациону. Они помогают дольше оставаться сытым и регулировать аппетит.

Псиллиум (шелуха подорожника)

Добавка, которая помогает быстро увеличить количество клетчатки в рационе. Можно добавлять в выпечку или напитки. Хотя лучше отдавать предпочтение цельным продуктам, псиллиум — удобное решение в дороге.

Эксперт подчеркивает, что нет волшебных продуктов для сжигания жира, но клетчатка — это мощный инструмент. Она помогает легче держать дефицит калорий без жёстких диет.

