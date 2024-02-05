Незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост не достоит до конца 2024 года. Такое мнение высказал командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.
"Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)", – отметил он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Командующий также утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли считать Крымский мост "покойником". Он добавил, что знает, как уничтожить незаконно построенную переправу.
Атаки на Крымский мост
8 октября 2022 года была совершена первая атака на незаконно построенный россиянами Крымский мост, который соединяет оккупированный Крым и материковую Россию. Тогда на переправе прогремел взрыв, что повлекло за собой частичное обрушение автомобильных пролетов.
17 июля 2023 года Крымский мост атаковали во второй раз – уже с применением морских дронов. Как результат – в воду упал один пролет автомобильной части моста. На восстановление ушло несколько месяцев.
В феврале 2024 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что за время полномасштабной войны Украина не смогла уничтожить Крымский мост, поскольку не имеет нужного для этого вооружения.