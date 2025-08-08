Президент Украины — "смелый человек", но ему нужна поддержка, чтобы дать отпор, заявил бывший министр обороны Британии.

Великобритания должна участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы предотвратить запугивание Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил бывший министр обороны Бритнаии Бен Уоллес.

Как пишет The Telegraph, Уоллес подчеркнул, что президент Украины — "смелый человек", но ему потребуется поддержка, чтобы дать отпор Трампу и российскому президенту, которые "известны своей агрессивностью".

На вопрос, считает ли он, что Трамп может "принудить" Украину согласиться на то, чего она на самом деле не хочет, Уоллес ответил, что у него "есть такие опасения". Он считает, что европейская страна должна присутствовать "в зале", чтобы гарантировать, что Украина не будет вынуждена согласиться на неудовлетворительную сделку.

Видео дня

"Я думаю, именно поэтому в НАТО есть две другие ядерные державы — Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы в переговорах присутствовала европейская держава", сказал он.

При этом экс-министр обороны Британии добавил, что и Трамп и Путин "постоянно запугивают людей".

"Поскольку и Трамп, и Путин известны своей агрессивностью, они постоянно запугивают людей, и я не думаю, что два агрессивно настроенных человека против Зеленского, который храбрый человек, обязательно приведут к желаемым результатам. Если это будет мирный процесс, то те, кто заинтересован в этом, а это европейцы, Украина и, конечно же, США, должны участвовать в этом миротворческом процессе".

Трамп проведет встречу с Путиным

Ранее о том, что Россия и США уже согласовали место встречи президентов, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, добавив, что встреча возможна на следующей неделе, но точную дату еще предстоит определить.

Также СМИ заявили, что встреча Путина и Трампа в целом может состояться лишь после того, как Путин проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Однако позже Трамп опроверг эту информацию, заявив, что "Путин не должен будет встречаться с Зеленским перед тем, как он встретится со мной".

Тем временем CNN назвал пять возможных сценариев окончания войны в Украине. Среди них – согласие России на прекращение огня и "переговоры ради новых переговоров".

Вас также могут заинтересовать новости: