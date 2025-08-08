Невидимые для радаров гиперзвуковые ракеты будут искать с помощью инфракрасных камер и чувствительных микрофонов.

Пентагон финансирует разработки для обнаружения запуска гиперзвуковых ракет на ранних стадиях. В планах разработать сеть из обычных и инфракрасных камер, а также огромную сеть из микрофонов, установленных на буях посреди океана. Об этом говорится в публикации журнала The Economist.

Издание пишет, что в течение последних десятилетий баллистические ракеты были самым современным оружием для ведения войны на большие расстояния. И остаются основным оружием национальных арсеналов. Но предсказуемость высоких дугообразных траекторий полета этих ракет делает их уязвимыми для обнаружения и перехвата. Поэтому Америка, Китай и Россия начали разрабатывать гиперзвуковые ракеты как альтернативу баллистике. Они летают в атмосфере Земли, вне зоны действия дальнобойных радаров, и могут маневрировать непредсказуемо, что затрудняет их обнаружение.

Но обнаружить их все же можно. Например, Пентагон применяет для этого комплексный подход. Они исследуют использование камер, в том числе способных различать инфракрасный диапазон. Эти камеры устраняют недостаток спутниковых камеры, которые имеют наилучший охват, но не смогут обнаружить гиперзвуковые ракеты, летящие под облачным покровом. Поэтому для полного охвата, отмечает издание, может потребоваться сеть электрооптических/инфракрасных (EO/IR) датчиков, как их называют, расположенных ниже, на самолетах, дирижаблях или плавучих платформах.

The Economist пишет, что военно-морские силы США поручили компании Surface Optics из Сан-Диего разработать новые датчики EO/IR с разрешением и частотой обновления, способными отслеживать гиперзвуковые цели, что является задачей, выходящей за пределы возможностей существующих систем.

Другой контракт ВМС, заключенный с калифорнийской компанией HyperKelp предусматривает использование буев, оснащенных микрофонами, в глубоком океане. Руководитель HyperKelp Грэм Рэй рассказал, что гиперзвуковые ракеты создают звуковой удар, который слышен на большом расстоянии. Буи также оснащены оборудованием, которое может запускать модели искусственного интеллекта, способные анализировать звук в реальном времени.

"Несмотря на это, обработка сигналов все еще остается сложной задачей: слабый гул гиперзвуковой ракеты может быть трудно различить среди фонового шума волн, судов и самолетов", - говорится в статье.

Издание напоминает, что акустическое обнаружение воздушных судов появилось раньше радара. В частности, в 1930-х годах в Британии развернули параболические бетонные "звуковые зеркала" вдоль побережья, чтобы наблюдатели ночью могли слышать приближение бомбардировщиков. Более быстрые самолеты и радары сделали их устаревшими. Но подобный принцип применяется в других местах для борьбы с другими медленными нарушителями. The Economist пишет, что украинская "Небесная крепость" имеет тысячи микрофонов, установленных на столбах по всей стране, для отслеживания дронов Shahed по их характерному звуку двигателя "мопеда".

В статье отмечается, что отслеживание гиперзвуковых ракет таким способом может показаться малоэффективным, ведь снаряд, летящий со скоростью 5 Мах, уже давно пролетит мимо, когда его услышат. Но план HyperKelp заключается в том, чтобы оборудовать тысячи недорогих буев микрофонами как над, так и под поверхностью воды, что позволит им триангулировать положение источника. Еще более точные координаты можно получить, объединив данные с нескольких буев. Если буи расположены достаточно далеко от суши, система может функционировать как триггер, обеспечивая первоначальное обнаружение, чтобы другие датчики могли быть направлены на угрозу.

В HyperKelp отметили, что буи трудно уничтожить. Кроме того, их можно развернуть в большом количестве и на большой территории, где трудно будет нарушить работу сети. Они также гораздо доступнее спутников.

При этом такая система уже работает в мире. The Economist приводит в пример исследователей из Национальных лабораторий Сандия в Нью-Мексико, которые использовали данные Международной системы мониторинга, сети микрофонов, предназначенных для обнаружения ядерных испытаний, чтобы отслеживать космические аппараты, возвращающиеся в атмосферу Земли.

"Однако это, вероятно, будет временным решением проблемы гиперзвуковых ракет. В гонке вооружений редко что остается неизменным надолго, и следующая контрмера никогда не заставит себя ждать. Гиперзвуковые ракеты были разработаны для избежания радаров, которые обнаруживают баллистические ракеты. Поскольку они, в свою очередь, становятся видимыми, появление новых средств избежания является лишь вопросом времени", - заключает издание.

Мониторинг океана в поиске российских субмарин

Напомним, что для охоты на российские субмарины в Великобритании разрабатывают новые подводные планеры SG-1 Fantom. Согласно планам, планеры будут небольшими и незаметными для радаров. Они месяцами автономно будут дрейфовать в океанах по течениям и постоянно сканировать пространство вокруг. Шумы будет анализировать искусственный интеллект Lura, который будет оповещать военных об обнаруженных целях.

