Готовы проверить свою внимательность к деталям?

Оптические иллюзии и головоломки на поиск слов – это увлекательные игры. Смысл заключается в том, чтобы соединить в ряд буквы так, чтобы из них образовалось конкретное слово.

Такие задания помогают потренировать логическое и критическое мышление, память, внимательность к деталям, наблюдательность и концентрацию. А ограничение во времени поможет научиться грамотно им управлять. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание. Готовы к новому вызову?

Ниже вы увидите коллаж, на котором в произвольном порядке расположены разные буквы. На этом изображении мы спрятали слово "золото". Вам нужно его найти в течение 8 секунд.

Ну что? Вы принимаете этот вызов?

Прежде чем вы перейдете к поискам, дадим вам небольшую подсказку: ищите слово по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Время пошло! Для удобства можете установить таймер на телефоне и скорее приступайте к поискам.

Тик-так. Время на поиски слова "золото" истекло. Если вам удалось увидеть его среди десятков разных букв, у вас действительно очень острое зрение. Похвастаться такой скоростью решения умственных задачек может далеко не каждый.

Если же вам было мало времени для поисков, попробуйте вернуться к изображению – забудьте обо всех ограничениях и просто сосредоточьтесь на том, чтобы отыскать слово "золото". У вас точно все получится.

Ответ на головоломку:

