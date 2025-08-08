Ему устроят особый именинный пикник.

В пятницу, 8 августа, жителю Киевского зоопарка горилле Тони исполняется 51 год, что по человеческим меркам равно более 90.

Как сообщается на странице КиевЗоо в социальной сети Facebook, Тони не только единственная горилла в Украине, но и одна из старейших горилл Европы. Он живет один, поскольку имеет независимый, немного своенравный и очень особенный характер, объясняют работники зоопарка:

"Как у каждого пожилого человека, у нашего "дедушки" есть свои возрастные особенности, которые требуют постоянного внимания специалистов. Благодаря ежедневной заботе команды зоологов и ветеринаров, сбалансированному рациону и специальным физическим упражнениям Тони ежедневно имеет все необходимое, чтобы чувствовать себя хорошо и оставаться активным - в своем спокойном, размеренном ритме".

История гориллы Тони

Тони родился 8 августа 1974 года в Нюрнбергском зоопарке (Германия) в семье равнинных горилл Фритца и Делфи. С детства имел независимый, своенравный характер, из-за чего не ладил с другими животными и несколько раз менял зоопарки - среди них Нюрнберг, Ганновер, Заарбрюкен.

Видео дня

В 1999 году, в возрасте 25 лет, Тони прибыл в Киевский зоопарк. Несмотря на попытки поселить его вместе с самкой Дорой, животные не поладили, поэтому с тех пор он живет один.

В 2019 году, после проблем с желудком, его лечили с участием ветеринаров из Германии. Тони прошел обследование, получил диету и программу физической активности. Благодаря этому сейчас он чувствует себя хорошо для своего почтенного возраста.

Как рассказывают в КиевЗоо, Тони имеет четкие предпочтения: просмотр телевизора и журналов, игра с мячом, лазание по конструкциям, добывание меда, отдых в гамаке, перекусы семечками, томатным соком и кефиром, а также дремота в сене.

Характер у Тони сложный: осторожный, самолюбивый, в меру агрессивный и упрямый. Он признает только женщин-смотрительниц, с которыми общается жестами, а мужчин избегает и демонстрирует им неприязнь. К посетителям относится свысока, хотя иногда может проявить любопытство.

Вас также могут заинтересовать новости: