Преемник этой установки появится не ранее 2040-х годов.

Франция планирует создать преемника 155-мм САУ Caesar, которую уже проверили украинские военные на поле боя. Новый образец будет предусматривать большие автоматизацию и длину ствола. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что еще в апреле в парламент Франции подали отчет с определенными тактическими и техническими требованиями к преемнику Caesar, которые будут реализованы после 2040 года, примерно в 2045 году.

"От Defense Express добавим, что таким образом успешной самоходной гаубице еще придется долгое время послужить перед получением замены. Что неудивительно, учитывая, что сейчас она демонстрирует хорошие результаты за приемлемую цену. Что касается преемника, то предполагается, что он будет иметь большую дальность, автоматизацию, повышение точности и роботизацию. Это в целом укладывается в мировой тренд развития артиллерийских систем", - объясняют аналитики.

По словам экспертов, возможно, новая французская гаубица получит поворотный бронированный автоматизированный артиллерийский модуль, как на немецкой RCH 155, сербской Nora B-52, или китайской SH16. Таким образом это позволит минимизировать экипаж и использовать различные шасси без значительных проблем.

"Что касается дальности, то можно вспомнить, как недавно в Чехии Caesar 8x8 не смогли стрелять на 40 км в режиме MRSI, когда несколько снарядов направляются в одну точку, для чего выстрелы выполняются в короткий промежуток времени с разным углом подъема ствола. Хотя практическая польза этого сомнительна, таковы заданные требования, что грозит отменой контракта", - подчеркнули в Defense Express.

В то же время аналитики считают, что новая САУ не будет иметь такой проблемы, а в обычном режиме может и будет иметь еще большую дальность. Если учитывать имеющееся время, то реализация такого проекта более чем реальна.

Как писал УНИАН, ранее в США систему HIMARS превратили в советский "Град". По словам экспертов, практически в США придумали советскую 122-мм РСЗО "Град", которая используется Украиной, РФ и кучей других стран.

"Если же сравнивать DSFT с советской системой, то американское средство получает серьезное преимущество благодаря наличию современных систем управления огнем, автоматизации и быстрой перезарядке. Некоторые современные пусковые к "Градам" предлагаются с такими опциями, но они все еще уступают возможностям HIMARS", - заверили аналитики.

Также в Defense Express объяснили, что нужно, чтобы украинские гаубицы "Богдана" стали основными в ВСУ. Они отметили, что эта система пока не может называться основной артиллерийской системой в ВСУ, ведь она пошла в серийное производство в 2022 году, поэтому не была выпущена в соответствующем количестве, однако это скоро может измениться.

