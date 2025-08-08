У мужчины остались жена и дочь.

Британец, который добровольно пошел воевать в Украину, погиб из-за удара российского беспилотника. Речь идет о 35-летнем Алане Уильямсе из Мортона, который прибыл в Украину 7 мая. Об этом пишет The Times.

Его 40-летняя жена Стефани Бойс-Уильямс рассказала, что муж погиб в Харьковской области. Военный был занесен в список пропавших без вести с 14 июля.

По ее словам, официального подтверждения еще не было, поэтому семья находится "в подвешенном состоянии".

"Я сидела дома со своим старшим сыном, когда получила сообщение, что они имеют важную информацию и могут мне позвонить, поэтому я сразу все поняла", - отметила Бойс-Уильямс.

Женщина рассказала, что семья пыталась уговорить Алана не идти на войну, но его нельзя было убедить.

"Мы потратили много времени, пытаясь убедить его не идти, рассказывая, как это повлияет на нас, на нашу дочь и на все остальное дома. Но он был таким волевым человеком, что когда он что-то решил, его невозможно было переубедить. Он хотел помочь гражданским, особенно детям", - добавила Стефани.

Пара, которая имеет 12-летнюю дочь, каждый день поддерживала связь, однако Бойс-Уильямс отметила, что во время последнего телефонного разговора тон мужчины был другим.

Его последнее текстовое сообщение было таким: "Я хочу быть откровенным с тобой, это опасно".

Женщина подчеркнула, что она начала очень переживать после того, как прошло три дня - срок, который Уильямс определил для выполнения миссии.

В то же время в МИД Украины заявили, что "оказывают поддержку семье британца, который исчез в Украине, и поддерживают контакт с местными властями".

Участие иностранных добровольцев в войне в Украине - последние новости

Ранее военнослужащий Игорь Луценко рассказал, что миллионы иностранцев хотят воевать за Украину, но есть препятствия. Речь идет о людях из Латинской Америки и Африки, которые готовы воевать за Украину, но не могут самостоятельно приехать в нашу страну.

"Нет возможности. Кроме того, есть проверки СБУ. Есть другие бюрократические процедуры. То есть, просто сами по себе эти добровольцы, которые хотят воевать за Украину из разных соображений, из соображений абсолютно корыстных - они хотят (приобрести) боевой опыт... эти все люди сюда не могут приехать из-за того, что у нас есть куча препятствий для этого", - пояснил Луценко.

В то же время боец из Норвегии рассказал о проблеме ротаций. По его словам, украинские подразделения стоят на позициях месяцами.

"Они неделями и даже месяцами держат позиции. И делают все что могут в этих условиях. И самое главное - они продолжают выполнять свою работу, не опускают руки несмотря на то, что они устали и мечтают попасть домой, увидеть семью, принять душ. Просто поспать в нормальной постели. Они все равно делают максимум в той ситуации, в которой находятся", - поделился военный.

