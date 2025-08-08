О существовании этого вида "родственников" человека было известно давно, но до сих пор их следов не находили на острове Сулавеси.

Новое исследование меняет представление ученых о заселении Юго-Восточной Азии древними людьми. Результаты свидетельствуют, что люди могли пересечь материковую часть региона и попасть на окружающие острова значительно раньше, чем предполагалось до сих пор, пишет Independent.

Эти открытия имеют значение для понимания происхождения так называемого "хоббита" - вида Homo floresiensis, который был низкорослым представителем рода людей. Считается, что он эволюционировал из Homo erectus после того, как эти пралюди пересекли морские барьеры и попали на остров Флорес примерно миллион лет назад. На островной территории они в течение сотен тысяч лет эволюционировали в изоляции, постепенно превращаясь в карликов.

Каким именно образом это произошло - до сих пор загадка. Однако, по словам исследователей, ответ может крыться в каменных орудиях, найденных на острове Сулавеси. Эти артефакты - остроконечные обломки, изготовленные из более крупных камней, предположительно собранных в руслах местных рек.

Ранее считалось, что архипелаг Воллесия был заселен по меньшей мере 1,02 миллиона лет назад - на это указывали находки каменных орудий в Воло-Сеге на Флореси. А поселение в Талепу на Сулавеси датируется примерно 194 тысячами лет. Однако новые находки на участке Калио меняют эту картину: "Люди могли попасть на Сулавеси примерно одновременно с Флоресом, а возможно, и раньше", отмечают ученые.

По словам соавтора исследования Адама Брамма, находки на Сулавеси - новый до сих пор не предусмотренный фактор.

"Это открытие углубляет наше понимание движения вымерших людей через линию Уоллеса - переходную зону, по которой эволюционировали уникальные и часто очень странные виды животных", - пояснил он.

Результаты также ставят новые вопросы об эволюции "хоббитов". "Если гоминины были изолированы на этом большом, экологически богатом острове в течение миллиона лет, претерпели бы они такие же изменения, как и хоббиты с Флореса? Или все могло пойти совсем другим путем?" - рассуждает Брамм.

Однако, несмотря на важность открытия, на месте еще не найдено никаких ископаемых останков человека. "Мы теперь знаем, что миллион лет назад на Сулавесе жили создатели орудий, но кем они были - остается тайной", - заключает исследователь.

