Они до сих пор остаются на вооружении ВВС США по двум основным причинам.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки имеют на вооружении два самолета, которые переживают свои "золотые годы". Несмотря на свой возраст, они остаются очень боеспособными, пишет Forbes.

Руководитель проектов по аэрокосмической и оборонной отраслям международной аналитической фирмы GlobalData Сурабх Баник говорит, что самолеты U-2 и B-52 до сих пор остаются на вооружении ВВС США по двум основным причинам. Во-первых, они продолжают эффективно выполнять свою функцию. Во-вторых, они довольно экономичны в эксплуатации и обслуживании.

Издание отмечает, что сейчас на вооружении американских Военно-воздушных сил есть 76 бомбардировщиков B-52 и 31 самолет-разведчик U-2.

Самолет U-2 может быть выведен из эксплуатации до конца 2026 финансового года. Но, по словам Баника, ни одна другая платформа наблюдения не может подняться на такую высоту, как U-2, за исключением спутников.

"Однако, в отличие от спутников, которые привязаны к своим орбитальным траекториям, U-2 имеют возможность длительное время находиться над определенной территорией, обеспечивая непрерывный мониторинг своих целей", – добавил он.

Кроме того, U-2 претерпел многочисленные модернизации. Авторы рассказали, что громоздкие пленочные камеры 1960-х годов были заменены на меньшие и более легкие датчики. Это позволило борту перевозить более разнообразное оборудование для наблюдения, чем это было возможно ранее.

Продолжать бороздить небо бомбардировщикам B-52 помогли подобные усовершенствования. По текущим планам, B-52 останется в эксплуатации до 2040-х годов и даже дольше, таким образом он может прослужить 100 лет.

Еще одним фактором успеха B-52 является то, что к моменту прекращения производства в 1962 году было построено всего 744 таких самолета. Хотя, по сравнению с другими моделями, это не такое впечатляющее количество, B-52 не был заменен другим бомбардировщиком, как это произошло с другими самолетами.

