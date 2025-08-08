Источники отмечают, что в этом году между Трампом и Путиным не было ни одной серьёзной ссоры.

Российский лидер Владимир Путин имеет четвертьвековой опыт взаимодействия с различными президентами США, и доказал свою способность оказывать на них влияние. Это касается и нынешнего президента США Дональда Трампа, с которым он, по словам осведомленных лиц, вел "многочасовые дружеские беседы", пишет The Wall Street Journal.

"Путин делает это очень методично", — сказал Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности в первый срок. "Он очень хорошо разбирается, он знает, о чём говорит. Когда он хочет попытаться повлиять на кого-то, он просто говорит, говорит и говорит".

Как рассказывают чиновники США и другие источники, Трамп и Путин провели множество телефонных разговоров и обменялись сообщениями через посредников.

При этом, по словам высокопоставленного представителя администрации, их беседы, как правило, были дружескими. Трамп часто обсуждал свою цель — возрождение российско-американских отношений, основанных на растущем экономическом сотрудничестве. Путин в свою очередь перечислял свои претензии и основные желания, в основном касающиеся международного признания контроля России над Крымом и Донбассом.

"По словам нынешних и бывших официальных лиц США, их разговоры иногда длятся часами из-за продолжительных монологов Путина и необходимости перевода. Трамп, обычно нетерпеливый и жаждущий вмешаться, внимательно слушает, отметили помощники".

В то же время разочарование Трампа Путиным начало проявляться на саммите Организации Североатлантического договора в июне, когда он назвал отказ российского лидера прекратить войну "ошибочным".

Как отмечает WSJ, телефонный разговор 3 июля длился всего час — гораздо меньше, чем их предыдущие беседы.

"По словам высокопоставленного представителя администрации, в разговоре не было той теплоты, с которой они обычно общались друг с другом. Никакого напряжения не было, но Трамп закончил разговор с чувством недоумения, что усугубило его гнетущее чувство, будто его тянут за собой".

Чиновники администрации и близкие доверенные лица президента заявили, что в этом году между Трампом и Путиным не было ни одной серьёзной ссоры. Вместо этого, по словам сенатора Линдси Грэма (республиканец, Южная Каролина), была "серия моментов", которая в конечном итоге убедила Трампа в том, что "Путин пытался его обмануть".

В то же время, сторонники Трампа утверждают, что его ошибочно изображают слишком ласковым и почтительным по отношению к российскому лидеру.

"Люди неправильно поняли подход Трампа", — сказал Фред Флейц, занимавший высокопоставленную должность в Совете национальной безопасности во время первого срока. "Дело не в том, что Трамп любит диктаторов. Он считает, что Америка должна сосуществовать с Россией. Раз уж мы не собираемся воевать, как нам с ними быть?".

Встреча Трампа и Путина

WSJ отмечает, что Путин согласился на встречу с Трампом, чтобы продолжать тянуть его время, а не для достижения мира.

В частности, Путин может предложить, чтобы Россия официально взяла под контроль часть оккупированной ею украинской территории в обмен на вывод своих войск из других районов Украины, и Трамп может согласиться. Однако если Киев и Европа отвергнут этот план, это сыграет на руку Путину, поскольку Трамп, которого редко интересуют детали мирного урегулирования, может затем обвинить Украину в продолжении боевых действий.

