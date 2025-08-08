Штормить будет два дня подряд.

В пятницу, 8 августа, на Земле ожидается магнитная буря уровня G2 - G3 - это средняя и сильная буря, которая способна повлиять на радиосвязь, работу навигационных систем, а также самочувствие метеочувствительных людей.

Как сообщает The Watchers, буря начнётся ближе к вечеру и может продлиться до утра 9 августа. Затем геомагнитная активность начнёт снижаться и перейдёт в слабую фазу G1.

Geomagnetism сообщает ,что сила магнитной бури 8 августа достигнет уровня G3. Это сильная магнитная буря, которая может вызвать сбои в работе энергетических систем, включая ложные срабатывания защитного оборудования и перегрев трансформаторов.

Причиной магнитной бури стала солнечная вспышка класса M4.4, которая произошла 5 августа. В результате вспышки произошел выброс корональный - поток заряженных частиц, который, по расчётам учёных, вскользь заденет магнитосферу Земли.

Во время магнитной бури возможны:

перебои в работе GPS и радиосвязи;

кратковременные сбои в электронике;

головные боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний у метеозависимых людей.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Специалисты советуют следить за состоянием здоровья и не перегружать организм в этот день.

Избегайте перегрузок, следите за давлением и пейте больше воды.

Также рекомендуется ограничить потребление кофе и алкоголя. Вместо этого полезно прогуливаться по свежему воздуху и спать не менее 8 часов в сутки. Полноценный сон помогает организму восстановиться и легче переносить стресс.

