В пятницу, 8 августа, на Земле ожидается магнитная буря уровня G2 - G3 - это средняя и сильная буря, которая способна повлиять на радиосвязь, работу навигационных систем, а также самочувствие метеочувствительных людей.
Как сообщает The Watchers, буря начнётся ближе к вечеру и может продлиться до утра 9 августа. Затем геомагнитная активность начнёт снижаться и перейдёт в слабую фазу G1.
Geomagnetism сообщает ,что сила магнитной бури 8 августа достигнет уровня G3. Это сильная магнитная буря, которая может вызвать сбои в работе энергетических систем, включая ложные срабатывания защитного оборудования и перегрев трансформаторов.
Причиной магнитной бури стала солнечная вспышка класса M4.4, которая произошла 5 августа. В результате вспышки произошел выброс корональный - поток заряженных частиц, который, по расчётам учёных, вскользь заденет магнитосферу Земли.
Во время магнитной бури возможны:
- перебои в работе GPS и радиосвязи;
- кратковременные сбои в электронике;
- головные боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний у метеозависимых людей.
Как защититься от магнитных бурь - советы
Специалисты советуют следить за состоянием здоровья и не перегружать организм в этот день.
Избегайте перегрузок, следите за давлением и пейте больше воды.
Также рекомендуется ограничить потребление кофе и алкоголя. Вместо этого полезно прогуливаться по свежему воздуху и спать не менее 8 часов в сутки. Полноценный сон помогает организму восстановиться и легче переносить стресс.