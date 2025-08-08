Белый дом требует от Москвы шагов к миру, но Путин намекает на встречу с Трампом, дистанцируясь от переговоров с Зеленским.

Срок ультиматума Дональда Трампа для российского правителя Владимира Путина по Украине завершается сегодня. Кремль демонстрирует прогресс, чтобы избежать санкций, но отказывается от трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского, пишет Sky News.

Путин в канун завершения срока ультиматума заявил о готовности встретиться с Трампом. По его словам, саммит может состояться уже на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным СМИ, сначала Трамп заявлял, что готов встретиться с российским лидером только в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, однако впоследствии от этого условия отказался.

Видео дня

Говоря о выполнении ультиматума Путиным, Трамп заявил:

"Это будет зависеть от него. Я очень разочарован".

Несмотря на слова российского президента о готовности к переговорам с Зеленским, он отметил, что для этого "должны быть созданы определенные условия", которых пока нет. Следовательно, диктатор дистанцируется от идеи трехстороннего саммита.

"Я уже много раз говорил, что в целом ничего не имею против этого, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. Но, к сожалению, мы еще далеки от создания таких условий", - заявил Путин.

В Белом доме не исключают проведения двусторонней или трехсторонней встречи, но признают, что перспектива прямых переговоров между Путиным и Зеленским остается неопределенной.

"Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Тем временем Трамп готовится принять в пятницу президентов Азербайджана и Армении для подписания мирного соглашения, подчеркивая свое стремление завершить затяжные конфликты.

Президент Украины в ответ активизировал телефонные консультации с европейскими лидерами, опасаясь, что Киев может быть отодвинут на второй план в случае прямого диалога между Вашингтоном и Москвой.

Встреча Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, что накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел примерно трехчасовую встречу с Путиным в Кремле. Визит состоялся накануне дедлайна, установленного Трампом, по которому Россия должна была сделать шаг к миру или столкнуться с новыми санкциями.

Во время этих переговоров Уиткофф предложил трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По данным американских СМИ, американский лидер встретится с правителем Кремля только в том случае, если тот также согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, сам Трамп это отрицает.

Вас также могут заинтересовать новости: