Он в три раза быстрее обычных.

В Турции во время выставки IDEF 2025 показали свой новый 155-мм снаряд с прямоточным твердотопливным реактивным двигателем, благодаря которому он может поражать цели на расстоянии 130 км, при выстреле из ствола длиной в 52 калибра.

При этом, как сообщает European Defence Review, самое интересное в нем - скорость- снаряд может достигать скорости 7-8 Мах (2382 - 2722 м/с), и это просто невероятный показатель для артиллерийского снаряда. Как отмечают в Defense Express, для сравнения, обычный 155-мм снаряд M107 может иметь начальную скорость 830 м/с, современные ОБПС летят на скоростях около 1700 м/с, а подобные снаряды до этого имеют максимальную скорость до 3,5 Мах. Об этом.

Кроме того, снаряд оборудован системой наведения. Он уже находится на завершающей стадии разработки и проходит квалификационные испытания.

Эксперты Defense Express отмечают, что боевая часть этого реактивного снаряда будет небольшая, ведь большую его часть занимает двигатель.

"Однако, недостаток боевой части, такие снаряды компенсируют высокой точностью, большим радиусом действия и чрезвычайно высокой скоростью. Для сравнения насколько велика эта дальность, американский высокоточный снаряд с донным газогенератором M982A1 Excalibur имеет дальность всего 36-48 км (из перспективных гаубиц - до 70 км)", - отмечают эксперты.

Производство оружия в Турции

Как сообщал УНИАН, недавно Турция испытала собственную систему противодействия зенитным ракетам с инфракрасными головками самонаведения YILDIRIM-100. Сразу после пуска ракеты YILDIRIM-100 обнаружил запуск и направил на ракету свой луч, в результате чего ракета потеряла цель и полетела в произвольном направлении.

Также, как сообщал УНИАН, Турция создала дрон-камикадзе, который летает по принципу экраноплана. Во время полета он использует эффект так называемой "воздушной подушки", которая образуется, если объект перемещается в воздухе на малой высоте над ровной поверхностью. Это обеспечивает большую грузоподъемность и экономичность по сравнению с обычными БПЛА того же размера и мощности.

