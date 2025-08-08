С середины июля Россия практически прекратила наступление в этом районе.

Украинские войска остановили летнее наступление России в Сумской области, отвоевав часть территорий, что продемонстрировало неспособность Москвы проводить решительные операции на поле боя. Как пишет The Wall Street Journal, в результате, пидер России Владимир Путин, который согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом, прибудет на переговоры без решающей победы на поле боя, которая могла бы укрепить его позиции.

ВСУ отстояли Сумскую область

С середины июля Россия практически прекратила наступление в этом районе, а за последние недели, по словам офицеров и аналитиков, Украина вернула себе от 4 до 6 квадратных миль территории и два села.

"Противник в этом районе истощен", — заявил майор Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка, который воюет в этом регионе уже год.

Однако, по словам украинских офицеров, у России в этом районе всё ещё есть резерв численностью более 50 000 военнослужащих, что вызвало опасения у украинских войск в Сумской области, что ситуация может снова измениться.

"Просто их больше, чем нас, и они будут продолжать наступление", — сказал командир украинской артиллерийской батареи 43-й бригады с позывным "Рысь".

В Украине на каждых пятерых россиян приходится один солдат, сообщил командир полка Ширяев. По другим оценкам, этот показатель составляет один к четырём.

Военнослужащие в Сумской области говорят о тактике, которая знакома по всей линии фронта. Россияне начинают с бомбардировки украинских позиций и лесных массивов, которые они используют в качестве укрытия, управляемыми авиабомбами, беспилотниками и артиллерией, а затем атакуют небольшими пехотными группами, рассказал пулемётчик Макс. При этом в таких боях практически нет бронетехники, например, танков, говорят солдаты.

По словам Ширяева, наибольшую разрушительную силу наносят авиабомбы или традиционные осколочно-фугасные боеприпасы с дешевыми системами наведения.

Тем не менее, Украине удалось остановить продвижение Москвы отчасти благодаря тому, что она атаковала российскую логистику, транспорт, доставляющий припасы и подкрепления, с помощью артиллерии и беспилотников, рассказал капрал военной разведки. По его словам, в некоторых случаях украинские войска уничтожали целые дороги, чтобы отрезать передовые позиции России. Главное управление военной разведки Украины заявило, что украинским войскам также удалось проникнуть в тыл противника и атаковать российские позиции.

С тех пор, по словам некоторых военнослужащих, дислоцированных там, темпы российского наступления в регионе снизились.

"Сумское наступление свидетельствует о неспособности России проводить крупные операции, отмечают аналитики. России с трудом удаётся организовать так называемые комбинированные операции, в которых пехота, артиллерия, бронетехника, логистика, авиация и даже военно-морские силы могут быть объединены для одного наступления".

Вместо этого Россия вынуждена полагаться на небольшие завоевания, составляющие всего несколько миль.

Эта тактика заключается в том, чтобы "постоянно отправлять войска, чтобы измотать нас, а не нанести серьезный удар", — сказал командир полка Ширяев.

Путин настроен на продолжение войны

Как писал Forbes, несмотря на то, что российский диктатор находится под давлением, чтобы согласиться на перемирие, а его армия несет потери, кровавая война в Украине, вероятно, будет продолжаться.

Ситуацию могут изменить несколько вещей. Среди них авторы называют ускорение экономического коллапса России, увеличение военной помощи Украине или успешная украинская наступательная операция.

Тем временем CNN назвал пять возможных сценариев окончания войны в Украине. Среди них – согласие России на прекращение огня и "переговоры ради новых переговоров".

