Расследование Reuters показало, как российский производитель взрывчатки получил оборудование Siemens, минуя санкции через китайских посредников.

Несмотря на западные санкции, российский Бийский олеумный завод (БОЗ) в Южной Сибири, производящий взрывчатку для военных нужд, получил оборудование немецкой компании Siemens через посредников в Китае. Об этом пишет Reuters со ссылкой на таможенные данные и документы госзакупок.

В октябре 2022 года БОЗ заключил соглашение с российской компанией "Техприбор" на поставку систем автоматизации Siemens. Перед выполнением контракта "Техприбор" закупил необходимые детали у китайской Huizhou Funn Tek, которая, по собственным словам, может покупать оборудование без уточнения конечного потребителя.

Журналисты установили, что поставленное из Китая оборудование совпадало с моделями, заказанными БОЗ, который входит в структуру Федерального государственного предприятия "Завод имени Я. М. Свердлова" - подсанкционного производителя оборонной продукции РФ.

Видео дня

Поставки западных технологий через третьи страны подчеркивают серьезный пробел в санкционной политике, который уже пытается закрыть ЕС, вводя ограничения против китайских компаний, сотрудничающих с российским ВПК.

По данным аналитиков, автоматизированные станки критически важны для увеличения производства боеприпасов в условиях нехватки рабочей силы. Без них России было бы значительно сложнее поддерживать интенсивность войны.

Россия обходит санкции - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее российская компания "Вертолеты России" участвовала в тендере Минобороны Венгрии на капитальный ремонт 4-5 вертолетов типа Ми-17.

Специалистам удалось взломать сеть компаний, связанных с российским ВПК и получить их внутренние корпоративные переписки. Некоторые из них велись с иностранными подрядчиками и раскрывают серые схемы обхода международных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: