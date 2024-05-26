Нет смысла бить по Крымскому мосту, если противовоздушная оборона оккупантов может уничтожить наши ракеты и дроны, отметил Снегирев.

Украинские военные уничтожат незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост после того, как будет уничтожена вся противовоздушная и противоракетная оборона в Крыму.

Такое мнение в эфире телеканал "Эспрессо" высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он отметил, что, по классификации НАТО, те меры, которые выполняют в Крыму украинские военные, являются "первым этапом по деоккупации полуострова".

"В частности, уничтожение противовоздушной и противоракетной обороны россиян в Крыму, а также мест базирования ВКС РФ. ВСУ продолжают уничтожать аэродромы Саки, Бельбек и Джанкой", – добавил он.

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После того, как российское ПВО на полуострове будут уничтожены, под огневой контроль будут взяты основные локации – Крымский и Чонгарские мосты.

"Именно поэтому до сих пор еще не уничтожен Крымский мост. До тех пор, пока системы ПВО и ПРО россиян, а также места базирования их авиации в Крыму, не будут уничтожены. Нет смысла бить по Крымскому мосту, если их противовоздушная оборона может уничтожить наши ракеты и дроны", – резюмировал Снегирев.

Удары по Крымскому мосту

Как известно, Украина уже дважды наносила серьезные повреждения мосту, который россияне построили через Керченский пролив, чтобы соединить оккупированный Крым с материковой Россией. Первая "бавовна" произошел на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда прогремел взрыв, повлекший частичное обрушение автомобильных пролетов.

Второй удар был нанесен 17 июля 2023 года. Как стало известно позже, во время атаки были применены морские дроны. Тогда в воду упал один пролет автомобильной части моста, а на восстановление переправы ушло несколько месяцев.

В начале февраля 2024 года командующий Военно-Морских сил ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявлял, что Крымский мост не достоит до конца 2024 года.

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