Россияне используют даже старые транспортные самолеты Ан-26 и противолодочные самолеты-амфибии Бе-12.

Российские оккупанты активно используют авиационную компоненту для защиты Крымского моста. Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В комментарии изданию LIGA.net он рассказал, что из-за отсутствия корабельно-катерного состава в Керченском проливе, РФ стала усиливать воздушную компоненту различными самолетами и вертолетами. По его словам, у оккупантов фактически 24 на 7 находится в воздухе достаточно большое количество авиационной техники.

Враг привлекает различные самолеты семейства Су: от фронтовых бомбардировщиков Су-24 и до истребителей Су-35 и "даже может выше". Отмечается, что выше самолетов Су-35 есть только малозаметные многоцелевые истребители Су-57 и Су-75. Кроме того, враг активно использует МиГи.

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Также россияне привлекают вертолеты "всех моделей, которые есть только на вооружении": многоцелевые Ми-8, вертолеты поддержки пехоты Ми-24, корабельные многофункциональные Ка-27 и тому подобное.

Плетенчук отметил, что россияне используют также старые транспортные самолеты Ан-26 и противолодочные самолеты-амфибии Бе-12. Примечательно, что последние захватчики "уже хотели списывать, но продлили им срок эксплуатации".

"То есть все, что они могут, они поднимают воздух. И на кадрах попыток уничтожения дронов Главного управления разведки, вы видели, так же была задействована авиация. Потому что делать это с борта кораблей они уже не способны", – констатировал Дмитрий Плетенчук.

Удары по Крымскому мосту: предыдущие операции

Украина уже дважды успешно поражала незаконно построенный россиянами Крымский мост. Впервые "бавовна" на мосту через Керченский пролив произошла в начале октября 2022 года – на переправе прогремел взрыв. Как следствие – произошло частичное разрушение автомобильных пролетов.

Через некоторое время мост отремонтировали, но ненадолго. В июле 2023 года Украина поразила его во второй раз. Тогда для удара по Крымскому мосту уже применялись морские дроны. В воду упал один пролет автомобильной части моста, а на восстановление его у россиян ушло несколько месяцев.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявлял, что Крымский мост не достоит до конца года. Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что пока системы ПВО и ПРО россиян, а также места базирования их авиации в Крыму, не будут уничтожены, бить по Крымскому мосту нет смысла – вражеская противовоздушная оборона может уничтожить наши ракеты и дроны.

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