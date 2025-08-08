Если Трамп встретится с Путиным и останется ни с чем, ему придётся решить, следует ли усилить давление на Россию, или же выполнить неоднократно высказывавшуюся им угрозу выйти из мирного процесса.

Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе для достижения мирного соглашения по вопросу войны в Украине, однако их подходы по-прежнему разнятся, и достижение перемирия по-прежнему маловероятно.

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп призывал Путина прекратить войну, но не проявлял особого интереса к деталям соглашения. Глава Кремля отверг все призывы прекратить боевые действия, кроме как на его условиях.

При этом, как пишет издание, если встреча Трампа и Путина состоится, она может стать самым серьёзным испытанием для Трампа в этом сроке.

В частности, аналитики высказывают дополнительные опасения, что Путин может быть несерьёзен в отношении достижения соглашения. "Путин ясно дал понять, что война на Украине для него важнее отношений с США", — заявила Алина Полякова, президент и генеральный директор вашингтонского Центра анализа европейской политики.

Кроме того, отмечает WSJ, ещё одной сложной задачей для Трампа станет ведение переговоров с Путиным, имеющим четвертьвековой опыт взаимодействия с различными президентами США и доказавшим свою способность оказывать на них влияние.

При этом в США и Европе существуют опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы продолжать тянуть время Трампа, а не для достижения мира.

Путин может предложить, чтобы Россия официально взяла под контроль часть оккупированной ею украинской территории в обмен на вывод своих войск из других районов Украины, заявили высокопоставленный европейский дипломат и украинский чиновник. Трамп, стремящийся к соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение.

"По словам чиновника, Киев и другие европейские правительства, вероятно, отвергнут этот план, что сыграет на руку Путину, поскольку Трамп, которого редко интересуют детали мирного урегулирования, может затем обвинить Украину в продолжении боевых действий".

Трамп может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины, как он это сделал ранее в этом году, тем самым подорвав усилия Зеленского по сближению с Трампом после напряжённой встречи в Овальном кабинете в феврале. США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет "войной Байдена".

Но те, кто знает Трампа, подозревают, что он продолжит добиваться самой ценной сделки своего раннего президентства, успех или неудача которой может определить его наследие.

"Он хочет быть тем, кто заключает сделки", — сказал Марк Шорт, старший помощник Белого дома на первом сроке. "Это его бренд".

Встреча Трампа и Путина - что известно

Ранее телеканал ABC News и издание New York Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что Вашингтон не подтверждил информацию Кремля о достижении договоренности с Белым домом о месте встречи Путина и Трампа.

О том, что Россия и США уже согласовали место встречи президентов, утром четверга рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, добавив, что встреча возможна на следующей неделе, но точную дату еще предстоит определить.

Позже Трамп заявил, что его встреча с Путиным не будет зависить от того, согласится ли российский лидер перед этим на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

