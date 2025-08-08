Украина делает системный подход к операциям в Крыму, говорит Игорь Романенко.

Чтобы наносить результативные удары по Крыму, Украине сперва надо выбить там систему ПВО врага. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Сначала надо их ослепить, выбить радиолокационные станции, которые проводят воздушную разведку. Нарушить систему связи, подорвать управление системами", - сказал Романенко.

Эксперт добавил, что после уничтожения потенциала противовоздушной и противоракетной обороны россиян, Украина сможет наносить более эффективные удары по врагу.

"И потом будут более активные действия с нашей стороны - высадки, диверсионные действия, нанесение ударов нашими средствами поражения, воздушными, морскими. Это не разовая какая-то организация боевых действий или операции. А это системный подход, в ходе которого обеспечивается последовательное действие. И мы это наблюдаем во время ударов по Крыму каждый раз. И эффективность действий Сил обороны Украины от этого увеличивается", - добавил Романенко.

Удары по Крыму: важные новости

В ночь на 7 июля ГУР нанесла удары беспилотниками по Крыму. Отмечается, что было поражено несколько радиолокационных станций РФ, также поражен десантный катер оккупантов.

В ГУР сообщили, что после нанесения потерь РФ в Крыму, оккупанты начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции. В частности один из таких куполов спецназовцы военной разведки поразили на Ай-Петри.

