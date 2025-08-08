Глава МИД Андрей Сибига объявил о тестовом рейсе.

Столицы Украины и Румынии соединили прямым поездом. 7 августа состав отправился в свой первый рейс по этому маршруту в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой МИД Румынии Оаной Цою, передает РБК-Украина.

По словам украинского дипломата, стороны обсудили перспективу транспортного коридора из греческого порта Александруполис в Одессу через Болгарию и Румынию.

"Уже сегодня (7 августа, - УНИАН) в тестовом режиме, и мне это особенно приятно озвучить, запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом", - заявил Сибига.

При этом он уточнил, что в тестовом режиме два спецвагона отправились в Бухарест через Кишинев, а 8 августа они отправятся в Киев.

"Из всех западных соседей, именно с Румынией Украина имеет самую длинную границу. Мы благодарны румынской стороне за быстрые темпы строительства нового моста через реку Тиса, и это позволит уже совсем скоро открыть новый пункт пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией, а значит усилить наше сотрудничество между нашими странами", - подытожил глава МИД Украины.

Поезд Киев-Бухарест - что известно

6 августа румынские СМИ сообщили, что поезд Киев-Кишинев-Бухарест возобновляет движение в тестовом режиме. Так, в первый рейс поезд выедет из столицы Украины в ночь с 7 на 8 августа и прибудет в Бухарест в ночь с 8 на 9 августа.

В обратном направлении поезд отправится следующей ночью. На первый рейс билеты продавать не будут, поскольку он будет тестовым.

