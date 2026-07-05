Запад слишком высокомерно относится к украинскому опыту войны, – генерал

Хотя война в Украине имеет свою специфику, другим странам следует извлечь из неё уроки.

Украина кардинально изменила представление о современной войне, однако западные страны до сих пор не в полной мере усвоили ее опыт. Нежелание адаптировать украинские наработки может негативно сказаться на боеспособности армий НАТО. Такое мнение в интервью Kyiv Post высказал военный аналитик, австралийский генерал в отставке Мик Райан.

Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы союзники буквально копировали украинскую модель применения беспилотников. По его словам, Украина находится в уникальных условиях войны с Россией, имеет собственную военную структуру и специфическую культуру ведения боевых действий. Вместо этого, по его убеждению, странам Альянса необходимо переосмыслить украинский опыт и адаптировать его к собственным условиям – будь то на севере Европы или на восточном фланге НАТО.

Райан подчеркивает, что главным вызовом является не поиск доказательств эффективности украинских решений, а их практическое внедрение. По его мнению, западным военным стоит отказаться от самоуверенности и внимательнее изучать опыт Украины.

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"Нам нужно видеть чуть меньше высокомерия и чуть больше скромности со стороны западных военных организаций", – заявил он.

Отдельно генерал прокомментировал дискуссию о том, могут ли беспилотники заменить традиционную артиллерию. Он категорически не согласен с такой постановкой вопроса. По словам Райана, украинский фронт доказывает, что оба вида вооружения одинаково необходимы и взаимодополняют друг друга.

"Любой командир украинской бригады скажет вам, что нужно и то, и другое", – подчеркнул эксперт.

Генерал объясняет, что беспилотники не всегда могут работать в условиях тумана или непогоды, тогда как артиллерия способна выполнять задачи независимо от таких ограничений. Именно поэтому, отмечает он, аргументы об отказе от расходов на артиллерию из-за развития дронов не соответствуют реальности современной войны.

Еще одним распространенным мифом Райан назвал якобы "смерть" танков. Он утверждает, что к такому выводу часто приходят люди, не имеющие практического военного опыта. На самом деле, отмечает эксперт, танки остаются важным элементом боевых действий, хотя способы их применения существенно изменились. И здесь он снова сослался на то, как танки используют в ВСУ.

"Они не используют их целыми бригадами танков, движущимися по открытым равнинам, но применяют их по-разному. Они защищают их и сочетают с различными средствами воздействия", – пояснил Райан.

НАТО готовится к войне

Как писал УНИАН, после вторжения РФ в Украину страны восточного фланга НАТО начали активно укреплять границы и оборонные возможности, исходя из предположения, что первый удар придется сдерживать самостоятельно.

Финляндия, у которой самая длинная граница с Россией, опирается на исторический опыт и концепцию тотальной обороны, Польша строит систему фортификаций "Восточный щит", а Литва делает ставку на быстрое привлечение союзников и постоянное размещение немецкой бригады.

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