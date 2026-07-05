'Теперь это война, а не СВО': у Путина придумали новое оправдание неудачам в Украине

Песков заявил, что Украина способна на все, но якобы "не может оказать какое-то давление на Россию".

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что так называемая "СВО" (пропагандистский эвфемизм для описания вторжения России в Украину) превратилась в "настоящую войну". Такое заявление он сделал в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину.

"Все начиналось как специальная военная операция. А теперь это война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон", - сказал Песков.

Он добавил, что Запад помогает Украине определять цели с помощью своих спутников, а также наводить иностранное оружие российские объекты. По его словам, это одна из главных причин, почему РФ все еще не победила в войне.

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Также Песков заявил, что Украина "способна на все". Однако он считает, что Киев якобы "не способен оказать какое-то давление на Россию".

"Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление", - добавил пресс-секретарь российского диктатора.

Путин и Трамп 1,5 часа говорили по телефону - что известно

Напомним, что 4 июля президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что они обсудили вопросы войны в Украине.

По словам Ушакова, Путин рассказал Трампу о "реальной ситуации на поле боя", где российские войска якобы уверенно наступают. Также, по его словам, посланники президента США, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, будут продолжать попытки урегулирования конфликта и готовы совершить еще один визит в Москву.

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