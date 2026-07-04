Путин объявил о захвате Константиновки: Генштаб отреагировал

Российский диктатор заявил о якобы захвате города, однако Генштаб подчеркнул, что Константиновка находится под контролем Украины.

Российский правитель Владимир Путин заявил, что его войска якобы захватили Константиновку в Донецкой области. В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, а город остается под контролем Сил обороны.

Как пишет Reuters, во время совещания с военным командованием начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска якобы установили контроль над Константиновкой.

По его словам, город является одним из ключевых укрепленных районов украинской обороны в Донецкой области.

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Путин назвал Константиновку важным транспортным и промышленным центром Донбасса и оценил её якобы захват как стратегическое достижение.

Также российское Минобороны опубликовало видео и фотографии, которые, по его утверждению, были сделаны в городе.

Кроме того, Путин заявил о необходимости расширения так называемой "зоны безопасности" вдоль границы, объяснив это украинскими ударами с большого расстояния по территории России.

Реакция Генштаба ВСУ

Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде" заявил, что информация об оккупации Константиновки не соответствует действительности.

По его словам, согласно данным автоматизированной системы управления "Дзвін" и системы DELTA, населенный пункт остается под контролем украинских военных.

Ковалев подчеркнул, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают оборонительную операцию как в самом городе, так и на подступах к нему.

В то же время он отметил, что российские небольшие пехотные группы периодически пытаются проникнуть в Константиновку, однако украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия.

"В течение 3 июля на указанном направлении противником было проведено 11 штурмовых действий, при этом успеха достигнуто не было. Зато враг уже не впервые прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", – заявил Ковалев.

Война в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, в июне 2026 года российские войска захватили или проникли на территорию Украины площадью около 30,42 квадратных километра. Средний темп их продвижения составлял примерно 1,01 кв. км в день.

Для сравнения аналитики ISW привели цифры за июнь 2025 года: тогда российская армия захватила 481,25 кв. км, продвигаясь в среднем на 16,04 кв. км ежедневно. Таким образом, подсчитали они, скорость российского наступления за год сократилась примерно в 16 раз.

По мнению аналитиков DeepState, в войне в Украине назревает перелом, и от действий украинского командования будет зависеть развитие событий. По их словам, "если в мае мы сделали два шага вперед, то в июне уже один вперед, а один назад". Они подсчитали, что за июнь россияне оккупировали 84 кв. км украинской территории. В то же время в DeepState добавили, что успехи Сил обороны пока практически невозможно продемонстрировать.

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