Путин устроил цирк с Константиновкой специально ко Дню независимости США, – ISW

Россия не имеет полного контроля над Константиновкой, утверждают независимые обозреватели.

Независимые западные аналитики не подтверждают заявление российского военно-политического руководства о полной оккупации Константиновки и считают его спектаклем, ориентированным на США. Соответствующий вывод содержится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска добились тактических успехов в Константиновке в последние недели, но основная часть российского присутствия в городе состоит из небольших групп диверсантов, перемежающихся с украинскими позициями", – считают аналитики ISW.

Эксперты отмечают, что, по крайней мере, по состоянию на 23 июня в Константиновке было больше украинских солдат, чем российских. Заявления Путина и его генералов о "продвижении по всей линии фронта" аналитики считают "частью когнитивно-военных усилий", направленных на то, чтобы убедить Запад в непрерывности российского наступления.

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В ISW убеждены, что и показанная российской пропагандой встреча Путина с генералами накануне также преследовала именно эту цель.

"Путин, вероятно, организовал встречу со своими командирами поздно вечером 3 июля, по крайней мере частично, чтобы повлиять на освещение войны западными СМИ в течение выходных, в частности, в праздник 4 июля в Соединенных Штатах (День независимости США – УНИАН), – говорится в отчете аналитиков.

Ситуация вокруг Константиновки

Как писал УНИАН, Владимир Путин заявил, что российские войска якобы захватили Константиновку в Донецкой области, назвав это стратегическим достижением и важным транспортным центром Донбасса.

Генштаб ВСУ опроверг эти утверждения, подчеркнув, что город остается под контролем украинских сил, а данные систем "Дзвін" и DELTA подтверждают отсутствие оккупации. По словам пресс-секретаря Андрея Ковалева, в течение 3 июля российские войска совершили 11 безуспешных штурмовых атак, а распространение заявлений о "захвате" является очередной дезинформацией Кремля.

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