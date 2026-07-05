В Польше решили рассекретить всю военную помощь Украине: заявление министра обороны

Кроме того, министр поручил провести расследование по факту разглашения государственной тайны.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал поручение рассекретить информацию о военной помощи, которую Польша оказывала Украине в период с 2022 по 2026 год, а также провести расследование по факту разглашения государственной тайны. Об этом он сообщил в сети Х. Это произошло после заявлений о якобы тайной передаче ракет для Patriot польским правительством Украине.

Министр отметил, что соответствующее поручение он дал после консультаций с премьер-министром Польши Дональдом Туском, "сохраняя ответственность перед общественным мнением и в соответствии с законодательными нормами".

Также Косиняк-Камыш напомнил, что процесс передачи оборудования был инициирован польским правительством, когда министерство обороны возглавлял Мариуш Блащак, и что о каждой поставке информируют президента. Ранее им был Анджей Дуда, теперь – Кароль Навроцкий.

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"Я также поручил Службе военной контрразведки расследовать, кто умышленно пытался раскрыть государственную тайну. Мы действуем в условиях войны на нашей границе; каждое действие, направленное против национальных интересов Польши, ставит под угрозу безопасность польских женщин и мужчин – господин Блащак, вы уже однажды так поступили. За это мы будем привлекать к ответственности всех, независимо от иммунитетов", – написал польский министр.

Косиняк-Камыш добавил, что во всех своих действиях он всегда действует "в интересах безопасности польских граждан".

Скандал с военной помощью Польши Украине

Как писал УНИАН, в польском Сейме возмущены поставками военной помощи Украине. Вице-маршалок Кшиштоф Босак, представляющий праворадикальную и антиукраинскую партию "Конфедерация", заявил, что польское правительство в марте тайно, без согласования с парламентом, поставляло Украине зенитные ракеты для систем Patriot. По его словам, "это единственные ракеты, имеющиеся в распоряжении Польши, способные противостоять российским ракетам "Искандер", угрожающим Польше и размещенным в Калининградской области".

Бывший министр обороны Мариуш Блащак из правопопулистской партии "Право и справедливость" (PiS) назвал возможную передачу ракет "гигантским скандалом".

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