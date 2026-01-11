От Константиновки скоро останется груда камней, под прицелом РФ еще один город, - военный

Вражеские FPV-дроны в городе и его окрестностях начинают становиться печальной реальностью, говорит "Алекс".

Российские оккупационные войска продолжают стирать с лица Земли город Константиновка Донецкой области. Теперь враг приступил к уничтожению еще одного города – Дружковки.

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", автор Телеграм-канала "Офицер". По его словам, вражеские FPV-дроны в Дружковке и ее окрестностях "постепенно начинают становиться печальной реальностью".

"Когда уничтожение Константиновки продолжается в самом разгаре и скоро от города останется только груда камней, в то же время КАБами и FPV-дронами уже начинают уничтожать Дружковку и все живое в ней – таковы современные условия войны...", – пишет военный.

По словам "Алекса", российские захватчики не демонстрируют "попыток и желания" штурмовать Константиновку "в лоб". Враг пытается действовать в обход населенного пункта, избегая городских боев.

Россияне сбросили на Славянск Донецкой области 250-килограммовую управляемую бомбу. В результате удара пострадали семь человек. В городе разрушениям подверглись пять многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж и автомобиль.

Тем временем в районе Купянска Харьковской области оккупанты пытаются прорваться через реку Оскол. Враг намерен выбить оттуда Силы обороны Украины.

