Мир должен заставить Россию прислушаться к голосу большинства в мире.

Отсутствие россиян на втором саммите мира, который должен пройти до конца этого года, не станет препятствием для реализации формулы мира - Россия будет поставлена перед фактом.

Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии изданию "Голос Америки". Он заявил, что инаугурационный саммит был очень успешным и запустил процесс решения трех важнейших вопросов на данный момент - энергетической безопасности, продовольственной безопасности и возвращения украинских детей.

По словам Жовквы, по другим пунктам работа также будет продолжена.

Видео дня

"Мы будем составлять дорожную карту, план мира, которые будут согласовываться с конкретными пунктами формулы мира - энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, экологическая безопасность и прочее. И дальше от имени мирового сообщества, те страны, которые имеют каналы связи с Россией, передадут эти позиции России. Это будет не только голос Украины, это будет голос большинства в мире. Это должно быть коллективное давление. Россия должна прекратить говорить на языке ультиматумов и односторонних условий, она должна прислушиваться к международному сообществу и голосу большинства", - подчеркнул представитель ОП, описывая сценарий следующих действий.

Он добавил, что Россия является агрессором и останется таковой и после своего проигрыша в войне.

"Вместе с другими странами мы должны гарантировать, что когда Россия в следующий раз будет проявлять агрессию, мы будем гораздо более подготовлены. Поэтому Украина работает над документами о гарантиях безопасности. Поэтому украинцы сотрудничают с партнерами в других регионах мира", - подытожил Жовква.

Саммит мира - основные новости

Как сообщал УНИАН, 15-16 июня в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. Участники саммита согласовали общую позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев и украинок, взрослых и детей, которых похитила Россия.

В мероприятии приняли участие несколько организаций и 101 государство. После мероприятия была подписана итоговая декларация - документ поддержали четыре организации и 80 стран-участниц. Постепенно количество подписантов увеличивается.

Bloomberg писал, что украинские власти намерены провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре.

Вас также могут заинтересовать новости:

Президент Владимир Зеленский не исключил, что Путина пригласят на следующий Саммит мира