"Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США или останемся совсем одни", заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен выступить со своим планом по быстрому прекращению войны с Россией, предупредив, что любое предложение не должно нарушать суверенитет страны. Соответствующее заявление он сделал в интервью Bloomberg Television.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня… Если будут риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды.

Видео дня

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей… Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США или останемся совсем одни", - заявил Зеленский.

Планы Трампа по Украине - актуальное

Напомним, накануне издание Politico со ссылкой на экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с экс-президентом США, писало, что в рамках плана Дональда Трампа относительно НАТО Альянс обязуется прекратить дальнейшее расширение на восток - в частности, на Украину и Грузию, а также ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет "сохранить" за собой.

Вас также могут заинтересовать новости: